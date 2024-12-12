Hamas'tan Acil Sağlık Çağrısı

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Hamas, Arap ülkelerindeki sağlık bakanlarına " Gazze'deki sağlık sisteminin acilen kurtarılması" çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap Sağlık Bakanları Konseyi'ni, işgalci İsrail'in işlediği suçlar neticesinde altyapısı ve sağlık personeli dahil olmak üzere sistematik bir yıkıma maruz kalan Gazze'deki sağlık sektörü sisteminin kurtarılması için acil ve pratik kararlar almaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gıda, ilaç ve yakıt gibi yaşamın temel ihtiyaçlarının kısıtlı olduğu bölgede hastanelerin hizmet dışı ve temel tıbbi imkanlardan yoksun olmasının yaralılar arasındaki ölümlerin artacağının habercisi olduğu vurgulandı.

Arap ülkelerindeki sağlık bakanlarına "Gazze Şeridi'ne tam donanımlı ve personelli sahra hastaneleri getirilmesi, yaralı ve kritik durumdaki hastaların tedavi için yurt dışına seyahat imkanının sağlanması konularında İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki sağlık sektörünün kurtarılması amacıyla acil planların hayata geçirilmesi, insani hizmetlerin sağlanması adına gerekli kapasitenin oluşturulması için Dünya Sağlık Örgütü ile uluslararası sağlık ve insani kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması ve çalışmalar yapılması gerektiği ifade edildi.

Arap Sağlık Bakanları'nın 61. oturumu Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlamıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 1057 sağlık çalışanının öldürüldüğü aktarıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu bu süreçte 34 hastane ve 80 sağlık merkezini hizmet dışı bırakırken, 162 sağlık kuruluşu ve 135 ambulansa saldırı düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 44 bin 835 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısının 106 bin 356 olduğu açıklandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.