Hamas'tan Arap Ülkelerine Netanyahu'ya Karşı Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hamas'tan Arap Ülkelerine Netanyahu'ya Karşı Çağrı

13.08.2025 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Netanyahu'nun 'büyük İsrail vizyonuna' karşı Arap ülkelerinin ilişkilerini kesmesini istedi.

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğunu dillendirmesine karşı Arap ülkelerinin Tel Aviv'le ilişkilerini kesmeleri çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek "büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğu yönünde yaptığı açıklamalar kınandı.

Netanyahu'nun açıklamalarının Mısır, Ürdün, Suriye ve diğer bazı Arap ülkelerinin topraklarını işgal anlamı taşıdığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu açıklamalar, faşist oluşumun (İsrail) bölge ülkeleri ve halkları için ne kadar tehlikeli olduğunu teyit ediyor. Bu oluşum (İsrail) yayılmacı planları, hiçbir ülkeyi istisna tutmuyor."

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına karşı Arap ülkelerinin bir duruş sergilemeleri gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, Arap ülkelerinin İsrail'le ilişkilerini keserek büyükelçilerini geri çekme ve normalleşmeyle ilgili tüm adımları askıya almaları çağrısı yapıldı.

Uluslararası toplumun da Netanyahu'nun sözlerine tepki göstermeleri talebinde bulunulan açıklamada, uluslararası toplumun ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması için harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Netanyahu "tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini" iddia etmişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğunu söylemişti.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail vizyonuna" karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını vermişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, kısa bir süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, günümüz İsraillinin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Dünya, Hamas, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Arap Ülkelerine Netanyahu'ya Karşı Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi
Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’ye askeri operasyon hazırlığı başladı Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
Kadriye Deniz oğlu Özcan Deniz’i sildi: Kan bağı menfaate yenildi Kadriye Deniz oğlu Özcan Deniz'i sildi: Kan bağı menfaate yenildi
2 milyar liralık dolandırıcılık Vatandaşları sosyal medyadan böyle kandırmışlar 2 milyar liralık dolandırıcılık! Vatandaşları sosyal medyadan böyle kandırmışlar
Trump’ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC’ye müdahaleye başladı Trump'ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC'ye müdahaleye başladı
Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı: Kaç gündür susuyorum, yeter artık Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı: Kaç gündür susuyorum, yeter artık!
Metroda kadınların görüntülerini çeken sapık gözaltına alındı Metroda kadınların görüntülerini çeken sapık gözaltına alındı
Mehmet Kasım Gülpınar ’’AK Parti’ye katılacak’’ iddialarına son noktayı koydu Mehmet Kasım Gülpınar ''AK Parti'ye katılacak'' iddialarına son noktayı koydu

23:08
Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
21:29
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na zehir zemberek sözler
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
21:17
AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ paylaşımı
AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından "Cumhurbaşkanı Erdoğan" paylaşımı
20:00
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
10:18
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
İbrahim Çetin, asker ocağında aldığı acı haberle yıkıldı
10:17
Taraftarların ağzı açık kaldı İrfan Can’dan inanılmaz hata
Taraftarların ağzı açık kaldı! İrfan Can'dan inanılmaz hata
10:09
Yemek yerken kaçırılıp rehin tutulan iş insanı film gibi operasyonla kurtarıldı
Yemek yerken kaçırılıp rehin tutulan iş insanı film gibi operasyonla kurtarıldı
09:59
1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem afet değil nimettir
1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem afet değil nimettir
09:55
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
09:51
Kadıköy’de tarihi gece Tribünlerden dünya rekoru
Kadıköy'de tarihi gece! Tribünlerden dünya rekoru
09:48
Trafikte akılalmaz görüntü Gasp etmeye çalıştığı sürücü tarafından vuruldu
Trafikte akılalmaz görüntü! Gasp etmeye çalıştığı sürücü tarafından vuruldu
09:34
Turu getiren gol 2 pozisyon arasındaki saniye inanılmaz
Turu getiren gol! 2 pozisyon arasındaki saniye inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 23:26:31. #7.13#
SON DAKİKA: Hamas'tan Arap Ülkelerine Netanyahu'ya Karşı Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.