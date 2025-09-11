Hamas\'tan İsrail ordusuna kanlı pusu! Tankı böyle imha ettiler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde 4 İsrail askerinin öldüğü saldırıya ait görüntüleri yayınladı.

"MUSA'NIN ASASI" OPERASYONU

Kassam tarafından yayınlanan videoda, Cibaliya'da 8 Eylül'de İsrail tankına düzenlenen saldırının, Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen İsrail'e karşı başlatılan "Musa'nın Asası" operasyonu kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

PATLAYICIYI TANKIN İÇİNE BIRAKTI

Videoda, Kassam mensuplarının bir patlayıcı hazırladığı, Cibaliya'nın merkezindeki El-Ömeri bölgesinde Merkava tipi bir İsrail tankının hedef olarak seçildiği, bir Kassam mensubunun da tanka çıkarak patlayıcıyı taret kısmından içeri bıraktığı görülüyor. Patlayıcının infilak etmesi sonucu tankın, içindeki askerlerle birlikte yandığı ifade ediliyor ve videonun sonunda da bu tür saldırıların tekrarlanacağı mesajı veriliyor.