Hamas'tan Gazze Sakinlerine Uyarı - Son Dakika
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Hamas'tan Gazze Sakinlerine Uyarı

Hamas, Gazze'den tahliye mesajlarını sahte vaatlerle dolu tuzaklar olarak nitelendirdi.

23.04.2025 01:08
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İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi sakinleri, son günlerde bölgeden "tahliyelerinin" organize edilmesine ilişkin mesajlar alırken, Hamas, sürgünü teşvik eden mesajların "sahte vaatlerle sarmalanmış tuzaklar" olduğunu duyurdu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, 21 Nisan Pazartesi günü telefonlarına gelen mesajla bölgeden "tahliyelerini" ele alabilecekleri bir görüşmeye davet edildi.

Gazze'den "ayrılmak isteyenlerin" WhatsApp üzerinden "Kaptan Celal" kod adlı bir şahısla iletişim halinde kalmaları gerektiği belirtilen mesajda, görüşmenin 22 Nisan Salı günü 09.00 ile 14.00 arasında Gazze kentinin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yapılacağı bildirildi.

Bir Gazze sakininin telefonuna da kendisinin ve ailesinin Fransız hükümetinin bilim insanlarını ve sanatçıları destekleme programı kapsamında bölgeden ayrılabileceği ve Fransa'ya "tahliye edileceği" ifade edilen bir mesaj ulaştı.

Hamas'tan yapılan açıklamada ise Gazze sakinlerine gönderilen mesajların, "Filistin halkının konumunu istikrarsızlaştırmak ve ulusal kararlılıklarını baltalamak için" göç söylentileri yayan bir İsrail kampanyasının parçası olduğu vurgulandı.

Söz konusu kampanyayı yürütenlerin sahte belgeler kullanmak ve yalan vaatlerde bulunmakla suçlandığı açıklamada, halka mesajları dikkate almamaları ve mesajlarda işaret edilen telefon numaralarının İsrail istihbaratına ait olabileceği şüphesine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail işgali altındaki topraklardan sürgün ettirilmenin uygulanabilir bir çözüm olmadığı, aksine "sahte vaatlerle sarmalanmış tuzak" olduğunun altının çizildiği açıklamada, "Filistin satılık değildir ve halkımız yerlerinden edilmeyecektir." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise ordunun Gazze'deki Filistinlilere gönderilen mesajlardan haberdar olmadığı öne sürüldü. İç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Haaretz'in konuya ilişkin sorularını cevapsız bıraktı.

İsrailli kıdemli bir diplomatik kaynak, nisan başında Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze sakinlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın planı çerçevesinde sürgün edilmesi için birden fazla ülke ile görüşmeler yürüttüğünü gazetecilerle paylaştığını aktardı.

Gazeteye konuşan kaynak, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin sürgününü gerçekleştirme konusunda olabildiğince "çok ciddi" olduğunu ve birkaç ülkenin Filistinlileri karşılıklı bir anlaşma kapsamında kabul etmeye istekli olduğunu belirtti.

Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi için bazı ülkelerle temasa geçildiği iddiası

İsrail ve ABD'nin, Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesi planına ilişkin Doğu Afrika ülkeleriyle temasa geçtiği iddia edilmişti.

AP'nin İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Tel Aviv ve Washington yönetimleri, Sudan, Somali ve Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Gazze'deki Filistinlilerin sürgün edilmesi planı için görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, buradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan Gazze Sakinlerine Uyarı - Son Dakika

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