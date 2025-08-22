Hamas'tan İsrail'e Saldırı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde İsrail askeri birlikleri ile araçlarını hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, güneydeki Morag Koridoru yakınlarındaki değirmen bölgesinde bir grup İsrail askeri ile aracının hedef alındığı belirtildi.

Refah'ın batısındaki İsveç köyünün güneyindeki Philadelphi Koridoru'nda da İsrail askerleri ile araçlarının kısa menzilli "Rajum" roketleriyle vurulduğu ifade edildi.

Refah'ın güneybatısındaki bir komuta ve kontrol merkezi ile bir askeri topluluğun da aynı tip roketle bombalandığı belirtildi.

Bu saldırılarda İsrail ordusu saflarında can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.