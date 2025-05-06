Hamas'tan İsrail'e Sert Yanıt - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'e Sert Yanıt

Hamas, İsrail'in Yemen'e saldırılarına karşı Husilerin Gazze'ye desteğini sürdüreceğini açıkladı.

06.05.2025 01:35
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Hamas, İsrail'in Yemen'e yönelik saldırılarının Husileri (Ensarullah Hareketi), "soykırım savaşı" yürütülen Gazze Şeridi'ne verdiği destekten vazgeçiremeyeceğini vurguladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'in el-Hudeyde kenti ve limanındaki sivil yerleşim yerlerini hedef alan vahşi siyonist saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in bu saldırılarının, sistematik ve vahşi bir devlet terörü olduğu kaydedilen açıklamada, "Savaş suçlusu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun hükümeti, masum sivillere yönelik süren soykırıma karşı Yemen ve Ensarullah'ın (Husiler) Gazze'ye verdiği destekten vazgeçirme çabalarında başarısız olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Husilerin dün İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na düzenlediği füze saldırısına işaret edilerek, İsrail'in "güçlü bir tokat yediği" ve "imajının yerle bir olduğu" vurgulandı.

İsrail'in, Filistin halkı başta olmak üzere bölge halklarına ve devletlerine yönelik saldırı ve projelerine dikkat çekilen açıklamada, Arap ve İslam dünyasına İsrail'e karşı safları birleştirme çağrısı yapıldı.

Husilerden daha önce yapılan açıklamada, ABD ile İsrail'in düzenlediği saldırılarda Hudeyde Limanı'nın ağır hasar aldığı, Husilere ait çimento fabrikalarının vurulduğu kaydedilmişti.

İsrail basınında yer alan haberde ise İsrail savaş uçaklarının Yemen'de 10'dan fazla hedefe yaklaşık 48 bomba attığı ve saldırıdan önce ABD'nin bilgilendirildiği ifade edilmişti.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı da Hudeyde kentindeki çimento fabrikasına düzenlenen hava saldırılarında 21 sivilin yaralandığı duyurulmuştu.

Netanyahu, Yemen'deki Husilere saldırı tehdidinde bulunmuştu

İsrail Başbakanı Netanyahu, Yemen'deki Husilerin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı vurmasının ardından dün saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusunun Husilere karşı harekete geçeceğini söyleyen Netanyahu, "ABD ile koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Geçmişte onlara (Husilere) saldırılar düzenledik ve gelecekte de onlara saldırılar düzenleyeceğiz." demişti.

Yemen'deki Husiler, dün İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Sert Yanıt - Son Dakika

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