Hamas'tan İsrail'e Soykırım Suçlaması

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması için çalışmaların yürütüldüğü bir dönemde İsrail'in, Filistinlilere karşı soykırımı hız kesmeden sürdürdüğünü belirtti.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana yerinden edilmişlerin çadırları, yardım dağıtım noktalarında yiyecek almak için bekleyenler, evler ve barınma merkezlerine düzenlediği saldırılarla ilgili Hamas'tan açıklama yapıldı.

Bu saldırıların, "savaş suçlusu Binyamin Netanyahu hükümetinin, soykırıma hız kesmeden devam ettiğini gösterdiği" ifade edildi.

Açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri ile Birleşmiş Milletler'e (BM), "saldırıları kınamanın ötesine geçip, İsrail'in sivillere karşı işlediği sistematik katliamlar ile açlığa mahkum etme politikasına karşı harekete geçme" çağrısı yapıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarıyla aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 Filistinliyi öldürürken, çok sayıda kişiyi de yaralamıştı.

Hamas 4 Temmuz'da, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.