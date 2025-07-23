Hamas'tan İsrail'in Batı Şeria Kararına Tepki - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'in Batı Şeria Kararına Tepki

23.07.2025 22:52
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Hamas, İsrail Meclisi'nin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik kararını gayrimeşru olarak kınadı.

Hamas Hareketi, İsrail hükümetine işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı için çağrı yapan kararın İsrail Meclisi'nde onaylanmasını "geçersiz ve gayrimeşru bir önlem" olarak nitelendirerek kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist işgalci Knesset'in işgal altındaki Batı Şeria üzerinde egemenlik kurmayı ve ilhakının önünü açmayı amaçlayan karar tasarısını oylaması geçersiz ve gayrimeşru bir uygulamadır ve Filistin topraklarının kimliğini değiştirmeyecektir." denildi.

Meclisin kararı onaylamasının kınandığı açıklamada, söz konusu karar, uluslararası hukuk ve kararlara meydan okuma ve İsrail hükümetinin Batı Şeria'da yaptığı ihlaller, toprak gaspı ve yerleşim birimlerinin genişletilmesinin yanı sıra Filistin halkına yönelik öldürme, tutuklama ve baskı kampanyalarının bir uzantısı olarak değerlendirildi.

Batı Şeria'daki Filistinlilerin, İsrail'in faşist planlarını engellemek için her türlü direnişi artırmaya çağrıldığı açıklamada ayrıca, uluslararası toplumdan da İsrail'in pervasızlığına, faşist politikalarına ve Filistin halkının haklarını ihlal etmeye devam etmesini engellemesi talep edildi.

İsrail hükümetine işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı için çağrı yapan karar, bugün 120 sandalyeli Mecliste 71 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti.

Meclisin aldığı karar, Batı Şeria'nın ilhakını uygulamaya koymuyor ancak hükümete bu yönde adım atması için çağrı yapıyor.

Benzer şekilde, İsrail Meclisi, bazı ülkelerin Filistin devletini tanımaya yönelik adımları karşısında "Filistin devletinin tek taraflı tanınmasına itiraz eden bir kararı" Şubat 2024'te 99 milletvekilinin, Temmuz 2024'te de 68 milletvekilinin oyuyla kabul etmişti.

İsrail'in ilhak etmeyi arzuladığı Filistin toprağı: İşgal altındaki Batı Şeria

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'daki varlığı uluslararası hukuka göre işgal sayılıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden geçen kararlara göre, İsrail'in savaşla elde ettiği bu toprakları ilhakı reddediliyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanırken, işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistin topraklarını gasbetmeye yönelik adımlarını daha da artırdı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) hareketinin raporuna göre, İsrail'in işgal altında bulunan Batı Şeria'daki toprak gaspı 2025'in ilk üç ayında 2024'ün toplamını geçti.

Uluslararası hukuka göre, işgalci niteliğindeki İsrail'in işgal ettiği topraklara kendi vatandaşlarını nakletmesi ya da burada yaşayan Filistinlileri zorla göç ettirmesi yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail'deki aşırı sağcı partiler ve siyasiler, sık sık işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudilerin üstünlüğünü savunarak İsrail'in daha fazla toprak gasbetmesi ve Batı Şeria'yı ilhak etmesi gerektiğini dile getiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Yasa dışı yerleşimlerde yaşayan bu İsrailliler, İsrail kanunlarına tabi tutuluyor. Buna karşın Batı Şeria'da yaşayan yaklaşık 4 milyon Filistinli, İsrail ordusunun işgali altında yaşıyor ve İsrail askeri yönetimine maruz kalıyor. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da kontrol noktaları, yol kapatmaları, Filistin beldelerine yönelik baskınları Filistinliler için hayatı dayanılmaz kılıyor. Bunun yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları da Filistinlilerin maruz kaldığı diğer bir şiddet unsuru.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'in Batı Şeria Kararına Tepki - Son Dakika

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