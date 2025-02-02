Hamas'tan Lahey Grubu'na Destek - Son Dakika
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Hamas'tan Lahey Grubu'na Destek

Hamas, Lahey Grubu'nun Filistin işgaliyle mücadelede önemli bir adım olduğunu açıkladı.

02.02.2025 22:16
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Hamas, Filistin'i destekleyen ülkelerin oluşturduğu "Lahey Grubu'nun" kurulmasının "önemli ve temel bir adım" olduğunu duyurdu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de Filistin topraklarındaki işgale son verilmesi, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının desteklenmesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulması adına çalışılması için kurulan Lahey Grubu'na üye ülkelerin girişiminin takdir edildiği bildirildi.

Açıklamada, Lahey Grubu'na üye ülkelerin İsrail işgalinin sonlandırılması için uluslararası düzeyde çalışmasının "önemli ve temel bir adım" olduğu belirtildi.

İsrail'in uluslararası alanda izole edilmesi gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, "Nazizim ve faşizm liderlerine yapıldığı gibi Siyonist savaş suçlularına karşı da uluslararası adaletin sağlanması" gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, dünya ülkelerine Filistin'deki İsrail işgalinin heba ettiği insanlığın zaferi için Lahey Grubu'na katılma çağrısı yapıldı.

Lahey'de 31 Ocak'ta düzenlenen toplantıda Belize, Bolivya, Kolombiya, Küba, Honduras, Malezya, Namibya, Senegal ve Güney Afrika'nın oluşturduğu "Lahey Grubu" kurulmuştu.

Lahey Grubu, tüm ülkeleri Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklemeye ve İsrail işgalini sonlandırmaya yönelik mümkün olan tüm adımları atmaya davet etmişti.

Grup üyeleri ayrıca, İsrail'e askeri yakıt ve silah taşıyan gemilerin kendi karasularında demirlenmesini yasaklama kararı aldığını duyurmuş, bunun, devletlerin soykırımı önleme yükümlülüğü çerçevesinde alındığını vurgulamıştı.

Toplantıda yapılan konuşmalarda Lahey Grubu'nun kurucu üyelerinden bazılarının halihazırda İsrail'e yönelik çeşitli yaptırımlar uyguladığı aktarılırken, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi, İsrail bağlantılı gemilerin bu ülkelerin limanlarına yanaşmasını yasaklama ve İsrail'den silah alımının durdurulması gibi adımların atılacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Filistin, Politika, Güncel, Dünya, Lahey, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Lahey Grubu'na Destek - Son Dakika

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