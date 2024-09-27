Hamas'tan Netanyahu'ya Sert Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas'tan Netanyahu'ya Sert Eleştiri

Hamas, Netanyahu'yu yalan politikası ve Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle kınadı.

27.09.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası barışı ve güvenliği tehdit ettiğini, Gazze halkını aç bırakma konusunda da bariz yalan söyleme politikasını sürdürdüğünü belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşma kınanarak, "Savaş suçlusu Netanyahu, küresel kamuoyunu küçümsemeye devam ediyor ve Gazze Şeridi'ndeki savunmasız sivillere karşı yürüttüğü imha kampanyasını haklı çıkarmak için dayandığı yalanları ve uluslararası basında çıkan haberlere ve araştırmalara, hatta İsrail iç soruşturmalarına göre 7 Ekim'de yaşananlarla ilgili asılsız olduğu kanıtlanan iddiaları tekrarlıyor." denildi.

Konuşmasında "bölge halklarına yönelik saldırıyı genişletmeye devam etme konusundaki ısrarını vurgulayan" Netanyahu'nun, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik açık bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Netanyahu'nun yardımların Gazze'ye girmesine izin verdiği yönündeki iddialarının "açık yalan politikasının devamı" olarak nitelendirildiği açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı işlediği aç bırakma suçunun uluslararası raporlarla kanıtlandığı ve belgelendiği" kaydedildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının hemen ardından dünyanın birçok ülkesinden delegasyonun BM toplantı salonundan çekilmesinden övgüyle söz edildi.

-Netanyahu'ya protesto

İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmak için kürsüye çıkarken çok sayıda ülkenin temsilcisi Genel Kurul salonunu terk etti, bazı ülkelerin delegasyonlarıysa oturuma hiç katılmadı.

Netanyahu'nun konuşması sırasında gösterdiği haritalardan birinde Filistin toprağı Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin tamamının "İsrail" olarak gösterildiği dikkati çekmişti.

İsrail ordusunun yaklaşık bir yıl önce AA'ya yaptığı açıklamayla yalanladığı "Hamas 7 Ekim'de bebekleri yaktı" yalanını tekrarlayan Netanyahu, Tel Aviv yönetiminin öldürdüğü kadın, çocuk ve yaşlılara hiç değinmeden Gazze ve Lübnan'da "kendilerini savunduklarını" öne sürmüştü.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde 1 yıla yakın süredir devam eden saldırılarında 16 bin 500'den fazla çocuk 11 binden fazla kadının can vermesine rağmen, "dünyada hiçbir ordunun dikkat etmediği kadar sivil kayıpları önlemek için çabaladıklarını" iddia etmişti.

Yaklaşık 34 dakika süren konuşmasında çoğunlukla İran'a yüklenen, Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını savunan Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten itibaren 7 cephede İran'ın vekilleri ile savaştıklarını ileri sürmüştü.

"İran'a bir mesajım var; bizi vurursanız biz de sizi vururuz. Orta Doğu'da erişemeyeceğimiz bir yer yok." sözleriyle Tahran'ı tehdit eden Netanyahu, dünya ülkelerinin İran'ın nükleer programına karşı mücadelede İsrail'in yanında yer alması gerektiğini söyleyerek, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için İsrail'in elinden geleni yapacağını ifade etmişti.

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına devam edeceği mesajını veren Netanyahu, Gazze'deki söylemine benzer biçimde "Hizbullah'ın roketlerini hastanelere, okullara, evlere sakladığını" savunarak, buraların hedef alınabileceğini ima etmişti.

Netanyahu, Hizbullah'ın füze kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini "tüm hedefleri gerçekleşene kadar Hizbullah'ı geriletmeye devam edeceklerini" söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Binyamin Netanyahu, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Netanyahu'ya Sert Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
21:18 Bir de sağlık çalışanı olacak Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
20:25 Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
10:58 Cinayetin 38. gününde çarpıcı detay Nevzat Bahtiyar, Narin’i gömerken yanında 2 kişi daha varmış Cinayetin 38. gününde çarpıcı detay! Nevzat Bahtiyar, Narin'i gömerken yanında 2 kişi daha varmış
10:53 Her şey saniyeler içinde olmuş İşte Serhat Akın’ın vurulma anı Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı
10:50 Jorge Jesus’dan Suudi Arabistan’a övgüler: Avrupa’dan daha güvenli Jorge Jesus'dan Suudi Arabistan'a övgüler: Avrupa'dan daha güvenli
10:41 Bunu yapanlar daha çocuk İstanbul’un göbeğinde ürküten görüntüler Bunu yapanlar daha çocuk! İstanbul'un göbeğinde ürküten görüntüler
10:20 MasterChef Türkiye’de 100 bin TL’lik ödülün sahibi Beyza oldu MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Beyza oldu
10:14 Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler
10:08 Koltuk pozu işin rengini değiştirdi İşte Cem Garipoğlu’nun mezarını açtıran en büyük etken Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 08:59:37. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas'tan Netanyahu'ya Sert Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement