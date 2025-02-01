Hamas'tan Uluslararası Topluma Çağrı - Son Dakika
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Hamas'tan Uluslararası Topluma Çağrı

Hamas, İsrail hapishanelerindeki insan hakları ihlalleri için BM'ye acil müdahale çağrısı yaptı.

01.02.2025 22:46
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Hamas, İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik korkunç ihlaller işlendiğini belirterek, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e (BM) yaşananlara derhal müdahale etme çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün işgal devletinin hapishanelerinden çok sayıda kahraman esirin, maruz kaldıkları kötü muamele ve işkencelerden dolayı tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırılmaları, maruz kaldıkları çirkinliğin kanıtıdır." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası topluma, müdahale etme çağrısında bulunulan açıklamada, "İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik işlenen korkunç ihlaller, savaş suçu teşkil ediyor. Uluslararası toplumun ve BM'nin, bunları durdurmak ve faillerini hesaba çekmek için derhal müdahale etmesi gerekiyor." denildi.

Hamas'ın, Filistin direniş gurupları ile direnişe devam edeceği vurgulanan açıklamada, Filistin halkının, özgürlük ve bağımsızlık yolundaki hedefleri gerçekleşene kadar direnişin süreceği bildirildi.

Kaynak: AA

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