Hamas, Tel Aviv\'i Roketlerle Vurdu

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Tel Aviv kenti ve çevrisini iki roketle hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, saldırının İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı yaptığı katliamlara karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kassam Tugayları, siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının kasıtlı olarak yerinden edilmesine tepki olarak Tel Aviv şehrini ve banliyölerini iki M90 roketiyle bombaladı."

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin İsrail'in merkez bölgesinde açık denize düştüğü bildirildi.

Roketin denize doğru ilerlemesi nedeniyle saldırı uyarı sirenlerinin çalmadığı aktarıldı.

İsrail sınırlarına doğru ilerlemeyen ikinci bir roketin de tespit edildiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nden Tel Aviv kentine 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez bir saldırı gerçekleştirilmiş oldu.

İsrail'deki Kanal 12'nin de aralarında bulunduğu yerel basın, Tel Aviv ve İsrail'in orta kesiminde yaşayanların büyük bir patlama sesi duyduklarını aktardı.