Hamas, Trump'ın Planını Reddetti

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GAZZE, 27 Ocak (Xinhua) -- Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır ve Ürdün'e taşınması önerisini reddettiklerini açıkladı.

Hamas, pazar günü yaptığı açıklamada planı Filistinlileri yerlerinden etme ve ulusal davalarını baltalamayı amaçlayan "saldırgan bir plan" olarak niteledi.

Hamas, "başta Gazze'nin kuzeyinde olmak olmak üzere İsrail işgalinin soykırım ve zorla yerinden etme girişimlerine göğüs geren Filistin halkının topraklarına ve tarihi haklarına bağlılığını sürdürdüğünü" söyledi.

Hamas'ın açıklamasında, "Filistinlileri yurtlarından tamamen çıkarmaya ya da yerlerinden etmeye yönelik hiçbir planı kabul edilmeyecektir" denildi.

Hamas, ABD yönetimine Filistinlilerin haklarını ihlal eden İsrail politikalarına olan desteğine son verme çağrısı da yaptı.

Mısır ve Ürün başta olmak üzere Arap ve İslam ülkelerinden de Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı çıkmalarını isteyen Hamas, bu ülkeleri Gazze'nin yeniden inşasına yardım edip topraklarındaki varlıklarını güçlendirerek Filistinlilerin dirençlerini desteklemeye çağırdı.