Hamas, UAD'nin Gazze'ye yardım kararına yürütme mekanizması talep etti

Hamas, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'ye yardım girişini öngören kararına, bunları bir an önce hayata geçirme zorunluluğu getirecek uluslararası toplum tarafından dayatılan bir yürütme mekanizmasının eşlik etmesi gerektiğini belirtti.
Hamas, UAD'nin, İsrail'in, Gazze'ye insani yardımların engelsiz ulaştırılmasını sağlamasına ve Filistinlilerin haklarını ihlal etmemesine ilişkin kararının ardından yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "UAD'nin, Gazze'ye yardım girişini öngören kararının ölü bir mektup olarak kalmaması için açlığı sivillere karşı bir silah olarak kullanan faşist işgale bu kararı bir an önce hayata geçirme zorunluluğunu getirecek uluslararası toplum tarafından dayatılan bir yürütme mekanizması eşlik etmelidir." denildi.
Söz konusu karara rağmen İsrail'İn Filistin halkına yönelik "acımasız soykırım savaşını" sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İsrail, tüm uluslararası kararları görmezden gelmeye devam ediyor. Bu davranış, Gazze Şeridi'nde çocuklara ve savunmasız sivillere karşı işlenen tüm suçlara ortak olan ABD yönetiminin kendisine sağladığı kılıf sayesinde bu terör örgütünün hukukun ve sorumluluğun üstündeymiş gibi davrandığını teyit etmektedir."
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 552 Filistinli öldürüldü, 74 bin 980 kişi yaralandı.
Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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