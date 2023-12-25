 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamas Üyesi: İsrail, Gazze'de savunmasız sivillere terör uyguluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hamas Üyesi: İsrail, Gazze'de savunmasız sivillere terör uyguluyor

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun, Filistinli direnişçilere karşı aldığı yenilgilere tepki olarak Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere yönelik terör uyguladığını belirtti. İsrail'in El-Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 70 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hamas Üyesi: İsrail, Gazze\'de savunmasız sivillere terör uyguluyor
25.12.2023 - 12:41,  Güncelleme: 12:42
Abone Ol

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun, Filistinli direnişçiler karşısında aldığı yenilgilere tepki olarak Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere yönelik terör uyguladığını belirtti.

Rişk, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği 70 Filistinlinin hayatını kaybettiği hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Nazi ordusu, direniş kahramanlarının önünde sahada her yenilgiye uğradığında, (ABD Başkanı Joe) Biden'ın desteklediği terörünü savunmasız sivillere karşı uyguluyor." ifadesini kullanan Rişk, bugün Megazi Mülteci Kampının adını "aydınlık, kan ve şehadet harfleriyle tarihe yazdığını ve bunun da Allah'ın izniyle kaçınılmaz zaferi getireceğini" vurguladı.

Rişk, zaferin, fedakarlıkların ve sabrın kazanımı olduğunu ve fedakarlıklar ne kadar büyük olursa, zaferin de o derece büyük olacağını ifade etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 70 kişinin öldüğünü, bölgede çok sayıda ailenin bulunması nedeniyle ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Üyesi: İsrail, Gazze'de savunmasız sivillere terör uyguluyor - Son Dakika


13:18
İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17
Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44
Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36
Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17
Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51
Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi

Son Dakika
13:18 İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17 Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44 Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36 Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17 Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14 MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:46 Sırbistan'da seçimde hile olduğunu savunan halk, belediye binasını bastı! Cumhurbaşkanı Vucic "Evde kalın" çağrısı yaptı
11:37 Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 13:41:12. #1.13#
SON DAKİKA: Hamas Üyesi: İsrail, Gazze'de savunmasız sivillere terör uyguluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement