Hamas ve Filistin'den Smotrich'e Tepki - Son Dakika
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Hamas ve Filistin'den Smotrich'e Tepki

Filistin yönetimi, Smotrich'in 2025 ilhak planını kınayarak uluslararası topluma çağrıda bulundu.

12.11.2024 00:46
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Filistin yönetimi ve Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarını kınadı ve bunun bölgeyi infilaka sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Smotrich'in açıklamalarına yanıt verdi.

Ebu Rudeyne, Smotrich'in açıklamalarının, İsrail'in yeni planının, işgali sürdürmek, ırkçı ilhak ve genişleme planını uygulamak için Batı Şeria'ya yoğunlaştığını gösterdiğini ifade etti.

Dünya ülkelerine seslenen Ebu Rudeyne, İsrail'le ilişkilerini yeniden gözden geçirmek ve Birleşmiş Milletler üyeliğini dondurmak gibi fiili önlemler alarak, onu bu tehlikeli fiillerden vazgeçmeye zorlama çağrısı yaptı.

Ebu Rudeyne, "2025'in, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kuruluş yılı olacağını" dile getirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrailli yetkililerin Batı Şeria'nın ilhakına dönük açıklamalarının, ırkçı sömürgecilik ve Filistin halkına karşı yürütülen soykırım ve tehcir kampanyasının bir uzantısı olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu açıklamaların, uluslararası meşruiyetin hafife alınması ve Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'ne bir meydan okuma olduğu kaydedildi.

Uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin'le ilgili kararlarını uygulamadaki başarısızlığının, İsrail'deki sağcı hükümeti, işlediği suçlarda ve Filistin meselesini tasfiye etme amacı güden ihlallerinde ileri gitmeye teşvik ettiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'i ve liderlerini caydıracak yaptırımların, İsrail'in Filistin halkının haklarına yönelik tecavüzünün durmasında kritik rol oynadığına işaret edildi.

Hamas'tan yapılan açıklamada ise Smotrich'in öne sürdüğü ilhak planlarının, bölgesel ve uluslararası gerilimi artırmaktan başka bir işe yaramayacağı ifade edildi.

Smotrich'in açıklamalarının, İsrail'in sömürgeci niyetlerini ifşa ettiği ve bu düşmanla barış içinde ve birlikte yaşama hayali kuranların iddialarını çürüttüğü aktarıldı.

Hamas ve Filistin halkının, Smotrich ya da onun dışında bir başka savaş suçlusunun, bu kötü niyetli planları uygulamasına izin vermeyeceği ve Batı Şeria'nın Filistin toprağı olarak kalacağı kaydedildi.

Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve BM'ye, bölgesel ve uluslararası düzeyde gerilimi tırmandıracak bu politika ve planları durdurmak için etkili adımlar atma çağrısı yapıldı.

Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin grup toplantısında, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini ve 2025 yılının Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağını öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, Maliye, İsrail, Hamas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas ve Filistin'den Smotrich'e Tepki - Son Dakika

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