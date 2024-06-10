Hamas ve İslami Cihad, Gazze'deki savaşın durdurulması için çalışmaları görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas ve İslami Cihad, Gazze'deki savaşın durdurulması için çalışmaları görüştü

Hamas ve İslami Cihad, Gazze\'deki savaşın durdurulması için çalışmaları görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale'nin, Gazze'deki savaşın durdurulması yönündeki çalışmaları görüştüğü belirtildi. Heniyye, İslami Cihad heyetini kabul ederek İsrail'le yürütülen müzakereleri ve savaşın durdurulması için yapılan çabaları ele aldı. Taraflar, kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, ablukanın kaldırılması ve esir takası gibi konuların bir anlaşmada yer alması gerektiğini vurguladı.

10.06.2024 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale'nin, Gazze'deki savaşın durdurulması yönündeki çalışmaları görüştüğü belirtildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Katar'ın başkenti Doha'da Nehhale ve yardımcısı Muhammed el-Hindi'nin de aralarında olduğu İslami Cihad heyetini kabul etti.

Taraflar, İsrail'le yürütülen dolaylı müzakereleri ve savaşın durdurulması için sarf edilen çabaları ele aldı.

Filistin direniş gruplarının sahada ve siyasette bir hareket ettiğini vurgulayan taraflar, İsrail'le varılacak herhangi bir anlaşmanın, "kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesi, yeniden imar, ablukanın kaldırılması ve ciddi bir esir takasını" içermesi gerektiğine işaret etti.

Heniyye 8 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hamas'ın Filistin halkının güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğinin altını çizmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas ve İslami Cihad, Gazze'deki savaşın durdurulması için çalışmaları görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:57:18. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas ve İslami Cihad, Gazze'deki savaşın durdurulması için çalışmaları görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement