Hamas ve İslami Cihad, İsrail ile müzakereler için 4 şart belirtti

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Hamas ve İslami Cihad hareketleri, İsrail'le dolaylı herhangi bir müzakerenin başarılı olması için Gazze'de yerinden edilenlerin evlerine dönmeleri de dahil olmak üzere 4 şartın gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale başkanlığındaki heyetler, İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'le dolaylı herhangi bir müzakerenin başarılı olması için "Gazze saldırılarının tamamen durması, işgal güçlerinin buradan çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi ve yardım girişlerinin kesintisiz yapılması" gerektiği kaydedildi.

Filistin halkının, Batı Şeria'daki baskınlar ve saldırılar, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki ihlaller göz önüne alındığında İsrail ile doğrudan ve açık bir çatışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, tüm bu çatışma alanlarında direnişin tüm şekillerine başvurulması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, İslam ümmetine, İsrail'in her gün işlediği katliamlara karşı öfkesini gösterme ve meşru yollarla bunlara karşı koyma çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Gazze'de halkın iradesi dışında yeni bir durum oluşturma amacıyla yapılan plan ve projelerin reddedildiği belirtildi.

Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 18 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

Heyette, İsrail ordusunda kaçırılanlar ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un da yer aldığı belirtilmişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

Ancak İsrail 26 Mart'ta, "Gazze'deki savaşa tamamen son verilmesi ve İsrail ordusunun bölgeden tamamen çekilmesi" dahil olmak üzere Hamas'ın "aşırı talepleri" gerekçesiyle Katar'daki müzakere heyetini geri çağırdığını duyurmuştu.