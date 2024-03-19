Hamas ve İsrail arasında ateşkes ve esir takası anlaşması için arabuluculuk talepleri

Hamas ile İsrail arasında Doha'da müzakere edilen Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için Filistinli heyetin Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra arabulucu Katar ve Mısır'ın garantörlüğünü talep ettiği Tel Aviv'in ise buna itiraz ettiği ileri sürüldü.
İsrail televizyonu Kanal 13'ün haberine göre, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla Doha'da müzakere edilen Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasında Hamas ile İsrail arasında uzlaşılamayan birden fazla başlık var.
Hamas'ın "Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra arabuluculuk görevi yürüten Katar ve Mısır'ın anlaşma için garantörlüğünü istediği", Tel Aviv'in ise buna itiraz ettiği aktarıldı.
Hamas'ın 2001'de İsrail askeri Gilad Şalit'in esir takası anlaşmasında serbest bırakılan ve daha sonra yeniden tutuklanan 48 Filistinli esirin serbest kalmasını istediği Tel Aviv'in "bunların tamamını değil bir kısmını bırakmaya razı olduğu" belirtildi.
Aşırı sağcı bakanlardan istifa tehdidi
İsrail hükümetindeki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, müzakere heyetinin Doha'ya gitmesi için pazar gecesi yapılan kabine toplantısında "İsrail hapishanelerindeki güvenlik suçlarından mahkum Filistinli esirlerin serbest bırakılması" halinde hükümetten istifa edecekleri tehdidinde bulunduğu bildirildi.
Müzakereleri yürütmek üzere Doha'ya giden dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın yanı sıra iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, İsrail ordusunda kayıp kişiler ve esirlerden sorumlu komutan Nitzan Alon ise olası bir anlaşma için olumlu görüş verdi.
Kabine toplantısına katılan bakanlardan biri, "Ben-Gvir ve belki de Smotrich dışında hükümetteki bakanlar arasında esir takası anlaşmasına karşı çıkan olmayacağını" belirtti.
Bakan, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ne karar vereceğinin ise henüz netleşmediğine" dikkati çekti.
Mossad Direktörü Barnea'nın liderliğindeki İsrail müzakere heyeti Hamas'ın ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifine Tel Aviv'in yanıtını iletmek ve dolaylı müzakereler için 18 Mart'ta Doha'ya gitmişti.
Katar'a giden İsrail heyeti, müzakereleri yürütebilmesi için güvenlik kabinesi tarafından yetkilendirilmişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 13 binden fazla çocuk, 9 bini kadın olmak üzere yaklaşık 32 bin Filistinli yaşamını yitirdi.
Hamas, 14 Mart'ta Mısır ve Katar ile Kahire'de yaptığı görüşmelerin ardından Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası için yeni bir teklif sunduğunu açıklamıştı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın teklifindeki taleplerini "akıl dışı" olarak nitelendirmiş, ordunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırı planlarını onayladığını duyurmuştu.
Hamas ile İsrail arasında en büyük anlaşmazlıkların başında, Hamas'ın "kalıcı ateşkes talebine rağmen" İsrail'in "geçici ateşkes ve savaşa devam etmeyi talep etmesinin" geldiği aktarılıyor.
Hamas'ın, zorla göç ettirilmiş Filistinlilerin İsrail'in kara işgalini sürdürdüğü çoğu yıkılmış Gazze'nin kuzeyine dönmesini istediği, İsrail'in ise buna karşı çıktığı ifade ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Hamas ve İsrail arasında ateşkes ve esir takası anlaşması için arabuluculuk talepleri - Son Dakika
İstanbul Bağcılar'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye 27 bin 235 lira para cezası kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda sürücü tespit edilerek yakalandı. Sürücüye, çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı ve ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
Diyarbakır'ın Silvan İlçe Müftülüğü tarafından Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesinde hasta ziyareti sonrası odalara seccade ve dergi; kitaplıklara ise Kur'an-ı Kerim bırakıldı. İlçe Müftülüğü öncülüğünde gerçekleştirilen 'Her Odaya Bir Seccade Projesi' kapsamında hastanede bulunan tüm odalara seccadeler ve dergiler yerleştirildi. Ayrıca, İlçe Müftülüğü tarafından yapılan kitaplıklar montelenip, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere TDV Yayınevi kitapları yerleştirilip namaz tahtası bırakıldı. Hastane çalışanları, hasta ve yakınları yapılan bu ziyaret ve çalışmadan ötürü İlçe Müftülüğüne ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da gerçekleştirilen bir programda yaptığı konuşmada, bugün çekilecek kura ile 76 bin konutun dağıtımının gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Özhaseki ayrıca, Hatay'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, depremden bu yana 224 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirtti.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Başkan Alan'ın ev sahipliğinde bir araya gelen genç girişimciler, sorunları ve çözüm yollarını istişare etti. İftar sonrası yapılan toplantıda, şehrin sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunuldu ve gelecekte Elazığ'ı yönetecek gençlerin yetişmesi hedeflendi.
TİP'in Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan katıldığı yayında bomba iddialarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekili Ali Mahir Başarır'ın kendisine "Lütfü Savaş'ın boşluğunu ancak seninle doldurabiliriz. Defne ya da Arsuz'dan birini verirsek çok iyi olur, bunu kabul eder misin?" teklifinde bulunduğunu belirten Zan, "Lütfü Savaş'ın olduğu hiçbir kombinasyonda yokum" yanıtını verdiğini söyledi. Zan, "Yalansa herkes yüzüme tükürsün" diye de ekledi.
CHP Şişli Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan, Şişli'nin merkezinde rezerv alan ilan edilmesine tepki gösterdi. Şahan, Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum'un imzasıyla yapılan bu projenin Şişli ve İstanbul'a hangi deprem sorununa çözüm ürettiğini sordu.
Kazakistan'ın 139 askerden oluşan barış gücü, Birleşmiş Milletlerin (BM) Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) misyonunda görevlerine başladı. Kazak askerler, Golan Tepeleri'ndeki BM Gözlem Üssü'nde tanıtım programı düzenlendi ve günlük görevlerine başladı. Kazakistan Parlamentosu tarafından onaylanan bu misyon, ülkenin ilk bağımsız barış gücü olarak tarihe geçti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin önümüzdeki 3-4 ay içinde TÜRKSAT 6A'yı uzaya göndereceğini ve kendi haberleşme uydularını üretebilen 10 ülkeden biri olacağını söyledi. Bakan Kacır, Türkiye'nin gençlerin enerjisiyle Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin uzay alanında da başarı hikayesini sürdürmek istediklerini ve Aya Erişim Programı'nın olduğunu ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?