Hamas ve İsrail Mısır'da Esir Takası İçin Müzakere Yapacak

Hamas ve İsrail Mısır\'da Esir Takası İçin Müzakere Yapacak
04.10.2025 21:59
Hamas ve İsrail heyetleri, 6 Ekim'de Mısır'da esir takası müzakerelerine başlayacak.

Hamas ve İsrail heyetleri, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı doğrultusunda 6 Ekim'de Mısır'da esir takası için dolaylı müzakerelere başlayacak. Müzakereler, savaşın sona erdirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de barış planına Hamas'ın verdiği yanıt sonrası temaslar hızlandı. Mısır merkezli Kahire News kanalının, Hamas ve İsrail'den heyetlerin esir takasıyla ilgili dolaylı müzakerelere başlayacağını duyurmasının ardından, konuya ilişkin resmi açıklama Dışişleri Bakanlığından geldi.

İSRAİL-HAMAS MÜZAKERELERİ MISIR'DA

Açıklamada, Mısır'ın, arabulucularla koordinasyon halinde ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme çalışmaları kapsamında İsrail ile Hamas heyetlerinin müzakerelerine ev sahipliği yapacağı aktarıldı.

6 Ekim'de yapılacak dolaylı müzakerelerde, Trump'ın planı doğrultusunda, esir takasının koşulları ile ayrıntılarının ele alınacağı belirtilen açıklamada, müzakerelerin, Trump'ın planının ardından Gazze'deki savaşın sona ermesi yönünde katedilen bölgesel ve uluslararası ivmeyi artırma çabaları doğrultusunda gerçekleştirileceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Kahire News kanalının haberinde, dolaylı müzakerelerin pazar günü başlayacağı ve pazartesi de sürmesinin planlandığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

