Hamidiye Camii'nin Rekonstrüksiyonu Tamamlandı - Son Dakika
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Hamidiye Camii'nin Rekonstrüksiyonu Tamamlandı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19. yüzyılda inşa edilen ve onarım ihtiyacı olan Hamidiye Camii'nde tamamladığı rekonstrüksiyon çalışmalarını açıkladı. Doğal malzemelerle aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen cami, halkın ibadetine ve ziyaretine açıldı.

28.11.2024 16:30  Güncelleme: 16:41
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, (ABB) 19. yüzyılda inşa edilen Hamidiye Camii'nde başlattığı rekonstrüksiyon çalışmalarını tamamladı. Doğal malzemeler kullanarak aslına uygun şekilde inşa edilen Hamidiye Camii, ziyarete ve ibadete açıldı.

12 metre yüksekliğindeki ahşap serenli minaresiyle dikkati çeken Altındağ ilçesindeki Hamidiye Camii'ndeki restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlandı. ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından doğal bazlı malzemelerle aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Hamidiye Camii, yönetim sorumluluğu Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilerek, ziyarete ve ibadete açıldı.

Başkan Mansur Yavaş, çalışmaların tamamlandığını sosyal medya hesabından, "Hamidiye Camii rekonstrüksiyon projemizle yeniden hayat buldu. 19. yüzyılda Osmanlı Dönemi'nde inşa edilen ve 12 metre yüksekliğindeki ahşap serenli minaresiyle dikkat çeken Hamidiye Camii'ndeki restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarımızı tamamladık. Doğal malzemeler kullanılarak aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Hamidiye Camii, sağlıklı ve konforlu ibadet alanıyla halkın ziyaretine ve ibadetine açıldı" sözleriyle duyurdu.

Rekonstrüksiyon süreci hakkında bilgi veren ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Çetin Ünal, Hacı Bayram Mahallesi sınırlarında bulunan Hamidiye Camii'nin, tescilli bir yapı olduğunu belirterek, onarım ihtiyacı sonrası Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokol imzalandığını belirtti. Ünal, "Restorasyon ve rekonstrüksiyon süreci Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığımıza devredildi. Rekonstrüksiyon projeleri Koruma Kurulu'ndan onaylandıktan sonra uygulama ihalesi gerçekleştirildi ve camimizin rekonstrüksiyonu tamamlandı" dedi.

Camide kullanılan malzemelere dikkati çeken Ünal, yapının ahşap ve kagir taş kullanılarak, orijinal özelliklerine ve yapım tekniklerine uygun şekilde yeniden inşa edildiğini söyleyerek, betonarme yapılara kıyasla yazları serin, kışları ise ılık bir ortam sunduğunu dile getirdi. Ünal, Hamidiye Camii'ni diğer camilerden ayıran bir diğer özelliğin, tamamen ahşap olarak inşa edilen 12 metre yüksekliğindeki minaresi olduğunu belirterek, "Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını tamamladıktan sonra camimizin yetki ve sorumluluğunu Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrettik. Şu an itibarıyla Hamidiye Camii, halkımızın ziyaretine ve ibadetine hazır" diye konuştu.

Hamidiye Camii, son dönem Osmanlı mimarisiyle inşa edilen, kareye yakın planı ve ahşap çakılı taş kagir yapısıyla öne çıkıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ahşap ve taş malzemeler kullanılarak, özgün dönemine uygun olarak yapılan cami, kireç bazlı ve toprak katkılı geleneksel yapı malzemeleriyle inşa edildi. Beden duvarları taşla kagir örgüsü yapıldıktan sonra, ahşap dikme ve payandalarla taşıyıcı iskelet sistemi oluşturuldu. Duvarlarda toprak bazlı kerpiç ve ahşap çıta çakılı, bağdadi olarak kireç bazlı harçlar kullanılarak caminin doğal iklimlendirmesi sağlandı ve ziyaretçiler için yazın serin kışın ise ılık bir ortam sunuldu.

Hamidiye Camii\'nin Rekonstrüksiyonu Tamamlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hamidiye Camii'nin Rekonstrüksiyonu Tamamlandı - Son Dakika

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