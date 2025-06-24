9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Yeşilburç Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yürek yakan ölüm olayı yaşandı. Yaren Erkaplan 16 yaşındayken D.S. (23) ile dini nikah kıyıldı. İddiaya göre; 9 aylık hamile olan Yaren Erkaplan, evinde yalnız olduğu sırada eşine ait tabancayı başına dayayıp ateş etti.

17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ VE BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

D.S., eve geldiğinde kapıyı açamayınca arkadan kilitli olduğunu anlayıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, pencerenin camını kırıp girdikleri evde Erkaplan'ı başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak Lice Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yaren ve karnındaki bebeği, kurtarılamadı.

D.S. İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Yaren ile bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Lice Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emniyete götürülen D.S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"KISKANÇLIK YÜZÜNDEN EVDEN ÇIKARMIYORDU" İDDİASI

İsminin belirtilmesini istemeyen bazı aile yakınları, eşinin Yaren'i çok kıskandığını, evden dışarıya çıkmasına izin vermediğini, bunalıp bu yüzden yaşamına son vermiş olabileceğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.