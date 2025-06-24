9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu - Son Dakika
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9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

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9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
24.06.2025 14:39
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9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
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Diyarbakır'da 9 aylık hamile olan 17 yaşındaki Yaren Erkaplan, evinde başından vurulmuş halde bulundu. Kaldırıldığı hastanede bebeğiyle beraber hayatını kaybeden genç kadının, eşinin kıskançlık nedeniyle dışarıya çıkmasına izin vermediği, bu nedenle yaşamına son vermiş olabileceği öne sürüldü.

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Yeşilburç Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yürek yakan ölüm olayı yaşandı. Yaren Erkaplan 16 yaşındayken D.S. (23) ile dini nikah kıyıldı. İddiaya göre; 9 aylık hamile olan Yaren Erkaplan, evinde yalnız olduğu sırada eşine ait tabancayı başına dayayıp ateş etti.

17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ VE BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

D.S., eve geldiğinde kapıyı açamayınca arkadan kilitli olduğunu anlayıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, pencerenin camını kırıp girdikleri evde Erkaplan'ı başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak Lice Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yaren ve karnındaki bebeği, kurtarılamadı.

9 aylık hamile 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

D.S. İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Yaren ile bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Lice Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emniyete götürülen D.S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"KISKANÇLIK YÜZÜNDEN EVDEN ÇIKARMIYORDU" İDDİASI

İsminin belirtilmesini istemeyen bazı aile yakınları, eşinin Yaren'i çok kıskandığını, evden dışarıya çıkmasına izin vermediğini, bunalıp bu yüzden yaşamına son vermiş olabileceğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Politika, 3-sayfa, Güncel, Kadın, Lice, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Ne zaman medeniyet öğreneceksiniz kekolar 98 30 Yanıtla
  • yol yolcu :
    ahbe çocuğum yaşıtların üniversiteye hazırlanırken sen karnındaki masum bir bebekle mezara gidiyorsun.. yazık oluyor anadoluya ve halkına.. 83 11 Yanıtla
  • Murat Aslan:
    Kocasının öldürdüğü kesindir.. 27 7 Yanıtla
  • Mehmet Erkut:
    Ender senin gibi düşünüyorum Irkçılık yapmak istemiyorum efendi olmaya çalış 17 12 Yanıtla
  • Yavuz Yigitoglu:
    Ne işin var 17 yaşında hala cahillik devam ediyor bu psikolojik manyakları buluyor bu evlilikler 12 1 Yanıtla
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