Hamile Kadın Pencereden Düştü, Eşi Tutuklandı

BURSA'da, tartıştığı 7 aylık hamile eşi Ekram Hassan'ın (35) korkuya kapılıp 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden karşı binanın balkonuna atlamak isterken düşüp ölümüne neden olduğu belirtilen Ferdi Solak (37) tutuklandı.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Durmuş Sokak'ta meydana geldi. Sudan uyruklu Ekram Hassan, oturdukları 4'üncü kattaki dairenin penceresinden düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 çocuk annesi 7 aylık hamile olan Ekram Hassan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekram Hassan'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hassan'ın olay yerine gelen kayınvalidesi, "Ben seni gelinim diye değil, kızım diye sevdim. O benim gurbet kuşumdu. Sudan gibi yerlerden geldi o" diyerek gözyaşı döktü.

1 AY ÖNCE ŞÖNİM KONUKEVİNDEN AYRILMIŞ

Ekram Hassan'ın, 2 ay önce tehdit ve hakaret suçlaması ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) başvurduğu ve konukevine sığındığı, 1 ay önce de kendi isteğiyle konukevinden ayrılıp, evine döndüğü belirtildi.

3 YAŞINDAKİ KIZINI TERASTAN AŞAĞIYA ATACAKMIŞ

Komşularının, kavga seslerini duyup, evlerinin pencerelerine çıktıklarında Ferdi Solak'ın 3 yaşındaki kızını, 4 katlı binanın terasından aşağıya sallandırdığını gördüklerini söyledikleri belirtildi. Müdahale etmek için binaya giren vatandaşların, daire kapısı kilitli olduğu için içeriye giremedikleri, Ekram Hassan'ın da bu sırada yatak odasının penceresinden, karşı binanın balkonuna atlamak isterken bahçeye düşüp, öldüğü bildirildi.

Olayın ardından Hassan'ın 2023 yılında Sudan'da tanışıp evlendiği Ferdi Solak, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan araştırma ve incelemede Sudan uyruklu Ekram Hassan'ın, marangoz eşi Ferdi Solak ile tartıştığı, bu sırada paniğe kapıldığı, kendisini korumak için 4'üncü kattaki evinin penceresinden karşı apartmandaki dairenin balkonuna atlamak isterken düştüğü belirlendi.

'İNTİHARA YÖNLENDİRME' SUÇLAMASI

'İntihara yönlendirme' suçlamasıyla gözaltına alınan Ferdi Solak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Ekrem Hassan'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere Sudan'a gönderileceği öğrenildi.