Hamile Oya Budak, Eski Nişanlısı Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hamile Oya Budak, Eski Nişanlısı Tarafından Öldürüldü

Hamile Oya Budak, Eski Nişanlısı Tarafından Öldürüldü
26.06.2025 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de eski nişanlısı tarafından vurulan hamile Oya Budak, hayatını kaybetti; cenazesi aileye verildi.

SARIYER'de, eski nişanlısı tarafından silahla göğsünden vurularak öldürülen 5,5 aylık hamile Oya Budak'ın (18) cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alındı. Oya Budak'ın cenazesini almaya gelen dedesi Orhan Budak, "Hem canımızı hem karnındaki bebeğe kıydı. Böyle biri olduğunu bilsem ben onun gidip de söz nişan yaptırır mıyım. Çocuk onun peşini bırakmadı. İki canımızı da aldı gitti" dedi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kocataş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet T. ile Oya Budak bir süre önce nişanlandı. Ancak, bu süreçte Oya Budak'a ismi öğrenilemeyen bir kişi cinsel istismarda bulundu; Budak hamile kaldı. Bunu öğrenen Samet T., Budak ile olan nişanını bozdu.

BULUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI KURŞUN YAĞDIRDI

Samet T., Oya Budak'ı dün saat 23.00 sıralarında Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ne konuşmaya çağırdı. Oya Budak, buluşmaya üvey kardeşi D.C. (13) ile birlikte gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada, yanında getirdiği tabancasını çeken Samet T., 5,5 aylık hamile Budak'a ateş etti. Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oya Budak, kanlar içinde yere yığıldı. Samet T. ise babasına ait olan 34 ES 1380 plakalı araçla olay yerinden kaçarken, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KARNINDAKİ BEBEĞİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Oya Budak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ameliyata alınan Budak, yapılan müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Samet T.'nin Bağcılar'da olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Samet T., olaydan kısa süre sonra, saklandığı Bağcılar'daki amcası Aytekin T.'nin evinde olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakalandı. Gözaltına alınan Samet T. ve saklanmasına yardım eden amcası Aytekin T. emniyete götürüldü. Diğer yandan, Oya Budak'a yaklaşık 6 ay önce cinsel istismarda bulunan kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Oya Budak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kurum önünde bekleyen yakınları gözyaşlarını tutamadı. Budak'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alındı. Cenazesinin Sarıyer'de Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

İKİ CANIMIZI DA ALDI GİTTİ

Hayatını kaybeden Oya Budak'ın Dedesi Orhan Budak, "Benim torunum daha önce bir evli adımla çıkıyor, onu kandırmış. Kızıma dedim ki kızım gitme, gezme o adamla. Evliymiş, çocuğu da var. 'Tamam dede gezmeyeceğim' dedi. Kıza mesaj atıyor, buraya gel diyor. Ben seni burada gezdireceğim diyor. Alıyor kızımı ormana götürüyor. Ayazağı'na götürüyor. Deponun önünde bekle babamdan para alıp hemen gelirim diyor. Bu torunumu depoya kilitliyor. Arkası zaten ormanmış. Kızın ağzını bağlıyor. Kıza orada istismarda bulunuyor. Kız korkudan bize, babasına, halalarına, hiç kimseye söyleyemedi. Bir aylık hamileymiş o zamanlar. Dede 'midem bulanıyor, bilmem ne oluyor' dedi. Kızım o zaman gel seni doktora götüreyim dedim. 'Migren hapı alayım başım ağrıyor' dedi. Ben anlamam ki. Gittik eczaneden migren hapı aldık. 'İyi geliyor' dedi. 'Dede karnıma ağrılar giriyor' dedi" şeklinde konuştu.

'ÇOCUK ONUN PEŞİNİ BIRAKMADI'

Orhan Budak, "İstismara uğradığını da bilmiyoruz. Halası 'iyi bir iyi, namuslu bir insan var. Onunla tanıştıralım' dedi. Çocuğun annesi de bizim kızı görmüş, beğenmiş. Annesi demiş ki 'bu zayıf kızın göbeği niye çıktı'. İki, üç ay bekleyelim bakalım belli olur dedi. Nişanlısı alıyor bunu hastaneye götürüyor hamile olduğunu öğreniyor. Bu da kızdan da öğreniyor. Annesine babasına söylüyor. Annesi babası bunu istemedi. Kızdan yüzükleri alıp gitti 'beni arama' dedi. Tekrar bu gelip kızı kandırıyor. Kızı yine gezdirdi. Ben telefon ediyorum. Telefonları kapatıyorlar. Sonra eve geldiler. 'Ben seviyorum' dedi çocuk. Oğlum sen seviyorsun ama annen baban istemiyor dedi. Yüzüğü çıkaran insan herhangi bir sorumluluk altına giremez dedim. Sen onun hiçbir şeyi olamazsın dedim. Daha sonra evde oturuyoruz. Bir telefon geldi. Kıza mesaj atıyor. Kıza gel orta bayırdayım diyor. Seninle konuşalım diyor. Benim çocuğumun 13- 14 yaşlarında üvey oğlu var. Onunla beraber gönderdim. Hadi gidin yiyin, için dedim. Ama ben mesaj attıklarını bilmiyorum. Çocuk bunları gezdirmeye götürüyor. Maslak Ormanı'na alıyorlar, götürüyorlar. Kıza diyor ki 'ben de çocuk istedim'. Kız da ben kabul edemem diyor. Kıza diyor ki arabanın arkasında dur şimdi geliyorum diyor. Arabanın torpidosundan silahını alıyor. Kızın karnına sıkıyor. Kız can havliyle kaçıyor. Kaçarken yere düşüyor. Geliyor kafasına şah damarına sıkıyor. Ondan sonra 13, 14 yaşındaki çocuk kriz geçiriyor. Hemen o da kendini toparladı. Hemen babasını, ambulansı ve polisleri aradı. Hastaneye getirdiler. Ama kızımı kurtaramadık. Kız vefat etti. Ondan sonra bizi sakinleştirdiler. Hepimiz kriz geçirmeye başladık. Hem canımızı hem karnındaki bebeğe kıydı. Böyle biri olduğunu bilsem ben onun gidip de söz nişan yaptırır mıyım. Çocuk onun peşini bırakmadı. İki canımızı da aldı gitti. Ben onu annesi babası olduğu halde büyüttüm. Kundakken büyüttüm, sütle besledim, 18 yaşına kadar besledim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Güvenlik, Sarıyer, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamile Oya Budak, Eski Nişanlısı Tarafından Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak
Asgari ücrete zam yapılacak mı AK Parti’den açıklama geldi Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
Galatasaray’dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
Anlaşma sağlandı Cristiano Ronaldo imzayı atıyor Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
Dirk Kuyt’ın yeni takımı belli oldu Dirk Kuyt'ın yeni takımı belli oldu
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Noa Long’u Napoli’ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti Noa Long'u Napoli'ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti
DEM’li vekilin Kürtçe belası TBMM’yi karıştırdı DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
13:21
Erdoğan: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
09:57
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
22:32
Bilkent Üniversitesi’nde tartışma yaratan görüntü Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
22:29
Beşiktaş’ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye’de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
21:40
Galatasaray ve Fenerbahçe’de oynamıştı Garry Rodrigues’in yeni takımı belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamıştı! Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oldu
21:29
Ali Koç Zenit’in başkanı olan yakın dostu Dyukov’dan Wendel’i istedi
Ali Koç Zenit'in başkanı olan yakın dostu Dyukov'dan Wendel'i istedi
21:21
Bakan Kurum’dan ’kiralık sosyal konut müjdesi
Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi
21:07
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
21:05
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
20:49
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 16:28:00. #7.13#
SON DAKİKA: Hamile Oya Budak, Eski Nişanlısı Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.