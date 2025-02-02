Hamile Yolcu Stresle Doğum Yapma Tehdidiyle Minibüsten İnmeye Çalıştı - Son Dakika
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Hamile Yolcu Stresle Doğum Yapma Tehdidiyle Minibüsten İnmeye Çalıştı

Hamile Yolcu Stresle Doğum Yapma Tehdidiyle Minibüsten İnmeye Çalıştı

İstanbul Ümraniye'de yarışan iki minibüs şoförü, hamile bir yolcunun 'Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım' demesi üzerine büyük bir skandala neden oldu. Şoförlere ceza kesildi ve araçları trafikten men edildi.

02.02.2025 08:49  Güncelleme: 08:53
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Doğan Can CESUR/ -ÜMRANİYE'de iddiaya göre yarışan iki minibüsün birinde bulunan hamile yolcu "Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi. Yolcu minibüsten inerken, bir başka müşteri ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi. Polis tarafından gözaltına alınan iki şoföre, toplamda 56 bin 496 lira idari para cezası uygulanarak, çalışma ruhsatları askıya alınıp araçları trafikten menedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede karşılaşan iki minibüs şoförü, birbirleriyle yarışmaya başladı. Kırmızı ışıkta geçtiği ve yaya geçidince durmadıkları öne sürülen iki şoför, trafiği tehlikeye düşürdü. O sırada minibüslerin birinde olan hamile yolcu, iddiaya göre "Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi. Korkuyla minibüsten inen kadın ağlarken, bir başka yolcu ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YARIŞAN ŞOFÖRLER YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden minibüslerin plakalarını tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda 34 M 3527 plakalı minibüsün şoförünün Ramazan K. (35), diğer yarıştığı 34 M 1395 plakalı minibüs şoförünün ise Doğukan E. (40) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan iki şoförün ifadesi alınarak 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlemleri yapıldı.

İKİ ŞOFÖRE 28 BİN 248 LİRA CEZA KESİLDİ

Ayrıca her iki şoföre, Karayolları Trafik Kanununun 'Büyükşehir Belediye kanunu kapsamında verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak', 'Yönetmelikte gösterilen kurallara uymamak', 'Taşıt yolunda duraklamak', 'Fazla yolcu almak', 'Yayaların trafiğini engelleyecek şekilde davranışlarda bulunmak', 'Saygısızca araç kullanmak' ve 'Emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden ayrı ayrı toplamda 28 bin 248 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şoförlerin çalışma ruhsatları askıya alınarak araçları da trafikten menedildi. İşlemleri tamamlanan iki şoför savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hamile Yolcu Stresle Doğum Yapma Tehdidiyle Minibüsten İnmeye Çalıştı - Son Dakika

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