Han Yunus'ta Sağlık Felaketi Uyarısı

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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Belediyesi, İsrail'in 15 ayı aşkın süredir yürüttüğü soykırım nedeniyle yaşanan insani krizin gölgesinde yakıtın tükenmesi sonucu bölgede çevre ve sağlık felaketi yaşanabileceği konusunda uyardı.

Belediye Basın Sorumlusu Saib Lakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Su kuyularının, suyu tuzdan arındırma tesislerinin, tahliye istasyonların ve kanalizasyon pompalarının çalıştırılması için gerekli yakıtın tükenmesi nedeniyle belediye hizmetleri dünden bu yana durdu." dedi.

Belediyecilik hizmetlerinin durmasının, Mevasi ve batı bölgeleri başta olmak üzere Han Yunus'ta ikamet eden ve zorunlu göçle gelen 1,1 milyondan fazla Filistinliyi tehdit ettiğini vurgulayan Lakan, aşırı nüfus yoğunluğu ve temel hizmetlerin yokluğu nedeniyle ağır şartlar altında yaşandığını kaydetti.

Lakan, kanalizasyon istasyonu gözlemcilerinin, özellikle kent merkezindeki Hasba es-Semek başta olmak üzere istasyonlardaki atık su seviyesinde gözle görülür bir artış kaydettiğini aktardı.

Yakıt olmadığı için kanalizasyon pompalarının çalışmaması nedeniyle atık su seviyesinin yükselmesinin yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının ve evlerin atık su altında kalmasına yol açacağını söyleyen Lakan, bu durumun Filistinlilerin hayatını ve sağlığını tehdit edeceğine dikkati çekti.

Lakan, kentte 60'tan fazla noktanın kanalizasyon ya da yağmur suları altında kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu da paylaştı.

İsrail'in devam eden soykırımının, 80 bin metrelik kanalizasyon şebekesi ve 120 kilometrelik yol dahil, hizmet sisteminin sistematik tahrip olmasına neden olduğunu belirten Lakan, "Bu yıkım, belediyenin halka temel hizmetleri sunma gücünü zayıflattı, ikamet edenlerin ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sıkıntılarını artırdı." dedi.

Belediye yetkilisi, uluslararası topluma ve insani kuruluşlara, yaklaşmakta olan felaketle mücadele adına derhal harekete geçmeleri; yakıt ve gerekli mekanizma ile ekipmanın sürekli çalışmasının sağlanması; dünyaya da etkilenen sektöre karşı sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulundu.

İsrail, Gazze Şeridi'nde soykırıma başlamasından bu yana Gazze Şeridi'ni sıkı bir abluka uyguluyor; küçük miktarlarda insani yardım dışında bölgeye gıda, su, ilaç ve yakıt malzemelerinin girişini engelliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 645 Filistinli öldü, 110 bin 12 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.