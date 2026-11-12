Han Zheng, BM erken uyarı girişiminde MAZU\'nun 30 ülkede kullanılacağını hatırlattı

ANTALYA, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Birleşmiş Milletler Herkes İçin Erken Uyarı girişimini kararlılıkla desteklediklerini belirterek, tüm ülkelere birlikte çalışma ve ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Han, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde çarşamba günü gerçekleştirilen BM Herkes İçin Erken Uyarı girişimi konulu üst düzey etkinlikte konuşma yaptı.

İklim değişikliğinin şiddetini artırarak devam ettiğine ve bir süper El Nino hava olayının dünya genelinde aşırı hava olayları yaşanma riskini artırdığına dikkat çeken Han, kapsayıcı ve etkin erken uyarı sistemlerinin inşa edilmesinin, iklim kriziyle mücadelede etkili bir yöntem olarak öne çıktığını söyledi.

Bu kapsamda üç öneri sunan Han, ilk olarak erken uyarı ağının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Han, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in temmuz ayında 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı sırasında, Çin'in akıllı meteorolojik erken uyarı sistemi "MAZU'nun" teşvik edileceği ve sistemin önümüzdeki beş yıl içinde 30 ülkede kullanıma sunulacağı şeklinde açıklama yaptığını hatırlattı.

Han, "MAZU" çözümünün daha fazla sayıda gelişmekte olan ülkede uygulanmasını hızlandırmaya, risklerin belirlenmesi, izlenmesi ve tahmin edilmesi ve uyarıların iletilmesinden acil müdahaleye kadar erken uyarı sürecinin tüm aşamalarını entegre etmeye ve Küresel Güney ülkelerine özerk, kontrol edilebilir ve sürdürülebilir erken uyarı sistemleri kurma konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti.

İkinci olarak, bilim ve teknolojiden daha fazla yararlanılması gerektiğini belirten Han, aktif biçimde gelişmekte olan ülkelere erken uyarı ekipmanları, 50'den fazla ülkeye de 200'ün üzerinde bulut tabanlı erken uyarı hizmeti ürünü sağladıklarını söyledi.

Han, meteorolojik izleme, risk değerlendirmesi ve uyarı iletimini daha iyi desteklemek, erken uyarı kabiliyetlerini artırmak ve afetlerin önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasında ileri teknolojiler yoluyla somut sonuçlar elde etmek üzere meteoroloji uyduları ve akıllı tahmin sistemleri gibi teknolojilerden yararlanmaya istekli olduklarını belirtti.

Han, üçüncü önerisi kapsamında kapasite inşasının güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Han, gelişmekte olan ülkelere yönelik erken uyarı eğitimlerini daha da artırmaya, deneyim paylaşımını, teknik değişimleri ve personel ziyaretlerini teşvik etmeye ve bu ülkelerin yerel uzman ekipler yetiştirmesine yardımcı olmaya hazır olduklarını ifade etti.

BM Herkes İçin Erken Uyarı girişimi kapsamındaki faaliyetleri desteklemeyi ve bu faaliyetlere katılmayı sürdüreceklerini kaydeden Han, iklim sorunlarıyla mücadele etmek, iklim direncini güçlendirmek ve insanların güvenliğini korumak üzere diğer ülkelerle çalışacaklarını vurguladı.