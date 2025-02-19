Hanau Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika
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Hanau Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Hanau Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Almanya'nın Hanau kentindeki terör saldırısında hayatını kaybedenler, 'Boş Çerçeve' oyunu ile anıldı.

19.02.2025 21:47
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Almanya'nın Hanau kentindeki terör saldırısında hayatını kaybedenler, "Boş Çerçeve" oyunu ve fotoğraf sergisiyle anıldı.

Ankara'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Tiyatro Frankfurt işbirliğiyle Akün Sahnesi'nde "Boş Çerçeve" adlı oyunun gösterimi yapıldı, terör saldırısına ilişkin fotoğraflar sergilendi.

YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, saldırının üzerinden 5 yıl geçtiğini hatırlatarak, ırkçı saldırıya ilişkin detayları anımsattı.

YTB olarak ırkçı saldırıların unutulmaması için ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Turus, dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşları ve diğer grupların ırkçı saldırılara maruz kalmaması için mücadele ettiklerini söyledi.

Turus, bu konuda hukuki ve farkındalık alanlarında destek verdiklerini belirterek, bu faaliyetlerin amacının ırkçı saldırıların bir daha yaşanmamasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Hanau'daki ırkçı terör saldırısı

Tobias Rathjen tarafından 19 Şubat 2020'de, şehir merkezindeki iki kafeye yönelik ırkçı terör saldırısı düzenlenmiş, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin saldırının ardında yaptığı operasyonda, 43 yaşındaki Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadelerini kullanmıştı.

Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında, başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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