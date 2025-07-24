Handala Gemisiyle İletişim Kesildi - Son Dakika
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Handala Gemisiyle İletişim Kesildi

24.07.2025 23:14
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İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yardım götüren Handala gemisiyle iletişim kesildi.

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Handala" gemisi ile iletişimin kesildiği bildirildi.

FFC'nin Telegram hesabından Handala gemisinin durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada "Handala'daki ekibimizle tüm iletişim kesildi ve geminin yakınlarında birçok dron bulunuyor. Bu da yollarının kesilmiş ya da saldırıya uğramış olabilecekleri anlamına geliyor." ifadesine yer verildi.

FFC'nin açıklamasında takipçilere, İsrail'in Handala'nın gitmesine izin vermesi ve Gazze'ye güvenli geçişinin sağlanması konusunda baskı yapılması için "hükümet temsilcilerine ve yerel medyaya mesaj göndermeleri" çağrısı yapıldı.

Handala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

Daha sonra 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

İsrail, geçen ay Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik Madleen gemisi de, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve aralarında; Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bulunduğu 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü, 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran'da İsrail'in alıkoyduğu diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Mayıs ayında "Consicence" gemisine İHA saldırısı düzenlenmişti

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Mayıs ayında yola çıkarmaya hazırlandığı bir diğer yardım gemisi "Conscience" ise 2 Mayıs'ta Malta açıklarında bulunduğu sırada yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı. Geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs'ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığını yazmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise haberinde "Conscience"a yapılan saldırıdan saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış ancak bu uçağın "Conscience" gemisine İHA saldırısından çok daha önce ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü belirtmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Acil Durum, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Handala Gemisiyle İletişim Kesildi - Son Dakika

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