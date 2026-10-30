Hanoi Büyükelçisi, Vietnam\'la ticaretin 2025\'te 3,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı

İSTANBUL, Türkiye'nin Hanoi Büyükelçisi Korhan Kemik, Vietnam ile ticaret hacminin 2025'te 3,4 milyar dolara ulaştığını belirterek, hedefin 4 milyar dolar olduğunu söyledi. Kemik; Ho Chi Minh Şehri'nde açılacak yeni Başkonsolosluk, Türk firmalarının altyapı başarıları ve THY'nin artan uçuş frekanslarıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık yolunda ilerlediğini kaydetti.

İki ülke arasında son yıllarda geliştirilen ilişkiler ivme kazandı. Türk Hava Yolları'nın (THY) Vietnam'a yaptığı uçuşlar, hem turizm hem de ekonomik ilişkilerin büyümesinde büyük rol oynuyor. Ülkeler arası ikili ilişkiler hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Hanoi Büyükelçisi Korhan Kemik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İLİKİŞKİLERİN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNUN KANITI

1997 yılında Vietnam'da Büyükelçiliğin açıldığını hatırlatan Büyükelçi Korhan Kemik, "İlişkilerimiz 1978 yılında tesis edildi, 1997 yılında burada Büyükelçiliğimizi açtık. 2003 yılında da Vietnam, Ankara'daki büyükelçiliğini açtı ve böylece kurumsal bir zemine ilişkilerimiz kavuşturulmuş oldu. Son dönemde özellikle üst düzey temaslarda yoğunluk var. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen seneki, 2025 yılında, BM Genel Kurulu marjında Vietnam Devlet Başkanı Luong'ın ve bu sene de Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı To Lam ile yine BM Genel Kurulu marjındaki görüşmeleri önemli oldu. İlişkilerimizdeki ivmenin muhafazasında bunlar çok önemli rol oynuyorlar. Onun dışında da Dışişleri Bakanlığı, Şubat ayında Washington'da Barış Kurulu toplantısında bir araya geldiler. Bu ilişkilerimizin aslında geldiği aşamayı gösteriyor. Tabii ilişkilerimizin bir de insani boyutu var. Şöyle o da 2023 yılında ülkemizdeki depremler sonrasında Vietnam ilk defa yurt dışına arama-kurtarma ekibi gönderdi. Bu, Vietnam bakımından bir ilki teşkil ediyor. 2024 yılında da Yagi tayfunu sırasında, biz de ilgili kuruluşlarımız ve özel sektörümüz vasıtasıyla Vietnam'a destek sağladık. Bu ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı gösteriyor, dostluğumuzun ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor" dedi.

HO CHİ MİNH'DE BAŞKONSOLOSLOĞUMUZU AÇACAĞIZ

Kurumsallaşma konusunda da önemli adımlar attıklarını ifade eden Kemik, " Askeri ataşelikler geçen sene hem Ankara'da hem Hanoi'de açıldı. Tabii bu savunma diyaloğuna da önemli katkı sundu. Şu anda da Ho Chi Minh Şehri Başkonsolosluğumuzu açacağız. Onunla da ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla şöyle özetlemek mümkün; ilişkilerimiz ivme içerisinde, kurumsallaşma doğrultusunda, bir stratejik ortaklık hedefi doğrultusunda ilerliyor" diye konuştu.

HEDEF 4 MİLYAR DOLAR

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler hakkında da açıklamalarda bulunan Büyükelçi, " Vietnam'la ticari ilişkilerimiz hızlı bir şekilde gelişiyor. Ticaret hacmimiz, 2025 yılında 3,4 milyar dolar oldu. Bu senenin ilk 9 ayında da 2,4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşıldı. Dolayısıyla bir ticaret açığımız mevcut Vietnam'la. Bu ticaret hacmimizi 4 milyar dolara yükseltmek istiyoruz ama amacımız sadece ticaret hacmini yükseltmek değil aynı zamanda ticaretimizi sürdürülebilir ve dengeli bir hale getirebilmek. Başlıca ihracat kalemlerimiz olarak makine ve araçlar, kumaş, ilaçlar ve benzeri ürünler yer alıyor.

TÜRK İŞ ADAMLARI BURADA OLMALI

Büyükelçi Kemik, "Ho Chi Minh şehrindeki Long Thanh Uluslararası Havalimanı'nın yolcu terminalinin inşaatı projesini bir Türk firmamızın liderliğinde konsorsiyum üstlenmiş olması ve bu projeyi gerçekleştiriyor olması. IC İçtaş firmamız bu konsorsiyumun lideri ve Türk müteahhit sektörü bakımından Vietnam'da bu ölçekli bir projede ilk defa yer alınılması açısından bir örnek teşkil ediyor. Belki önümüzdeki dönemde bu proje diğer firmalarımız bakımından da Vietnam'daki altyapı projelerine katılım sağlamaları bakımından örnek teşkil edebilir. Tabii önümüzdeki dönemde Vietnam'la ticari ilişkilerimizde büyük bir potansiyel var. Baktığımızda bizim Türkiye'nin ekonomisi çok dinamik, çok hızla gelişmekte olan bir ekonomi. Vietnam da aynı şekilde bölgesinde dinamik bir ekonomi, bir üretim merkezi haline geldi. Yabancı yatırım çekiyor, küresel tedarik zincirlerine giderek daha fazla entegre oluyor" diye konuştu.

THY ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ

Türkiye ile Vietnam arasındaki bağlantıda Türk Hava Yolları'nın önemli bir rol oynadığının altını çizen Büyükelçi Korhan Kemik konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk Hava Yolları iki ülke arasında aslında bir stratejik köprü. Bu şekilde nitelendirebiliriz. Türk Hava Yolları, 2010 yılında Ho Chi Minh Şehri'nden, 2016 yılında da Hanoi'den uçuşlarına başladı. Şu anda toplamda 20 yolcu seferi düzenliyor, haftada. Kargo seferi sayısı da 11. Bu Ağustos ayında iki ülkenin sivil havacılık otoriteleri arasında önemli bir mutabakat zaptı imzalandı. Buna göre Türk Hava Yolları'nın Vietnam'a uçuş frekansı sayısı 42'ye çıkarıldı. Kargo taşımacılığı da 28'e yükseltildi. Tabii bu frekansların arttırılması ve önümüzdeki dönemde uçuş sayılarıyla ilişkilerimizde her alanda ivme yaratacak. Bu çerçevede ticaret, turizm, halklar arası etkileşim artacak. İş insanlarımız daha çok Vietnam'a seyahat etme imkanına sahip olacaklar. Aynı zamanda kargo taşımacılığının da artması, ticaretimizin çeşitlendirilmesine ve ürün sevkiyatının yükselmesine teşkil edecek."