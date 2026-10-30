Hanoi Büyükelçisi, Vietnam'la ticaretin 2025'te 3,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hanoi Büyükelçisi, Vietnam'la ticaretin 2025'te 3,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Hanoi Büyükelçisi, Vietnam\'la ticaretin 2025\'te 3,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hanoi Büyükelçisi, Vietnam\'la ticaretin 2025\'te 3,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı
Haber Videosu

Hanoi Büyükelçisi Korhan Kemik, Vietnam ile ticaret hacminin 2025'te 3,4 milyar dolara çıktığını açıkladı; hedef 4 milyar dolar. Kemik, bu hedefle ticaretin sürdürülebilir ve dengeli olmasının amaçlandığını kaydetti.

İSTANBUL, Türkiye'nin Hanoi Büyükelçisi Korhan Kemik, Vietnam ile ticaret hacminin 2025'te 3,4 milyar dolara ulaştığını belirterek, hedefin 4 milyar dolar olduğunu söyledi. Kemik; Ho Chi Minh Şehri'nde açılacak yeni Başkonsolosluk, Türk firmalarının altyapı başarıları ve THY'nin artan uçuş frekanslarıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık yolunda ilerlediğini kaydetti.

İki ülke arasında son yıllarda geliştirilen ilişkiler ivme kazandı. Türk Hava Yolları'nın (THY) Vietnam'a yaptığı uçuşlar, hem turizm hem de ekonomik ilişkilerin büyümesinde büyük rol oynuyor. Ülkeler arası ikili ilişkiler hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Hanoi Büyükelçisi Korhan Kemik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İLİKİŞKİLERİN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNUN KANITI

1997 yılında Vietnam'da Büyükelçiliğin açıldığını hatırlatan Büyükelçi Korhan Kemik, "İlişkilerimiz 1978 yılında tesis edildi, 1997 yılında burada Büyükelçiliğimizi açtık. 2003 yılında da Vietnam, Ankara'daki büyükelçiliğini açtı ve böylece kurumsal bir zemine ilişkilerimiz kavuşturulmuş oldu. Son dönemde özellikle üst düzey temaslarda yoğunluk var. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen seneki, 2025 yılında, BM Genel Kurulu marjında Vietnam Devlet Başkanı Luong'ın ve bu sene de Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı To Lam ile yine BM Genel Kurulu marjındaki görüşmeleri önemli oldu. İlişkilerimizdeki ivmenin muhafazasında bunlar çok önemli rol oynuyorlar. Onun dışında da Dışişleri Bakanlığı, Şubat ayında Washington'da Barış Kurulu toplantısında bir araya geldiler. Bu ilişkilerimizin aslında geldiği aşamayı gösteriyor. Tabii ilişkilerimizin bir de insani boyutu var. Şöyle o da 2023 yılında ülkemizdeki depremler sonrasında Vietnam ilk defa yurt dışına arama-kurtarma ekibi gönderdi. Bu, Vietnam bakımından bir ilki teşkil ediyor. 2024 yılında da Yagi tayfunu sırasında, biz de ilgili kuruluşlarımız ve özel sektörümüz vasıtasıyla Vietnam'a destek sağladık. Bu ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı gösteriyor, dostluğumuzun ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor" dedi.

HO CHİ MİNH'DE BAŞKONSOLOSLOĞUMUZU AÇACAĞIZ

Kurumsallaşma konusunda da önemli adımlar attıklarını ifade eden Kemik, " Askeri ataşelikler geçen sene hem Ankara'da hem Hanoi'de açıldı. Tabii bu savunma diyaloğuna da önemli katkı sundu. Şu anda da Ho Chi Minh Şehri Başkonsolosluğumuzu açacağız. Onunla da ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla şöyle özetlemek mümkün; ilişkilerimiz ivme içerisinde, kurumsallaşma doğrultusunda, bir stratejik ortaklık hedefi doğrultusunda ilerliyor" diye konuştu.

HEDEF 4 MİLYAR DOLAR

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler hakkında da açıklamalarda bulunan Büyükelçi, " Vietnam'la ticari ilişkilerimiz hızlı bir şekilde gelişiyor. Ticaret hacmimiz, 2025 yılında 3,4 milyar dolar oldu. Bu senenin ilk 9 ayında da 2,4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşıldı. Dolayısıyla bir ticaret açığımız mevcut Vietnam'la. Bu ticaret hacmimizi 4 milyar dolara yükseltmek istiyoruz ama amacımız sadece ticaret hacmini yükseltmek değil aynı zamanda ticaretimizi sürdürülebilir ve dengeli bir hale getirebilmek. Başlıca ihracat kalemlerimiz olarak makine ve araçlar, kumaş, ilaçlar ve benzeri ürünler yer alıyor.

TÜRK İŞ ADAMLARI BURADA OLMALI

Büyükelçi Kemik, "Ho Chi Minh şehrindeki Long Thanh Uluslararası Havalimanı'nın yolcu terminalinin inşaatı projesini bir Türk firmamızın liderliğinde konsorsiyum üstlenmiş olması ve bu projeyi gerçekleştiriyor olması. IC İçtaş firmamız bu konsorsiyumun lideri ve Türk müteahhit sektörü bakımından Vietnam'da bu ölçekli bir projede ilk defa yer alınılması açısından bir örnek teşkil ediyor. Belki önümüzdeki dönemde bu proje diğer firmalarımız bakımından da Vietnam'daki altyapı projelerine katılım sağlamaları bakımından örnek teşkil edebilir. Tabii önümüzdeki dönemde Vietnam'la ticari ilişkilerimizde büyük bir potansiyel var. Baktığımızda bizim Türkiye'nin ekonomisi çok dinamik, çok hızla gelişmekte olan bir ekonomi. Vietnam da aynı şekilde bölgesinde dinamik bir ekonomi, bir üretim merkezi haline geldi. Yabancı yatırım çekiyor, küresel tedarik zincirlerine giderek daha fazla entegre oluyor" diye konuştu.

THY ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ

Türkiye ile Vietnam arasındaki bağlantıda Türk Hava Yolları'nın önemli bir rol oynadığının altını çizen Büyükelçi Korhan Kemik konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk Hava Yolları iki ülke arasında aslında bir stratejik köprü. Bu şekilde nitelendirebiliriz. Türk Hava Yolları, 2010 yılında Ho Chi Minh Şehri'nden, 2016 yılında da Hanoi'den uçuşlarına başladı. Şu anda toplamda 20 yolcu seferi düzenliyor, haftada. Kargo seferi sayısı da 11. Bu Ağustos ayında iki ülkenin sivil havacılık otoriteleri arasında önemli bir mutabakat zaptı imzalandı. Buna göre Türk Hava Yolları'nın Vietnam'a uçuş frekansı sayısı 42'ye çıkarıldı. Kargo taşımacılığı da 28'e yükseltildi. Tabii bu frekansların arttırılması ve önümüzdeki dönemde uçuş sayılarıyla ilişkilerimizde her alanda ivme yaratacak. Bu çerçevede ticaret, turizm, halklar arası etkileşim artacak. İş insanlarımız daha çok Vietnam'a seyahat etme imkanına sahip olacaklar. Aynı zamanda kargo taşımacılığının da artması, ticaretimizin çeşitlendirilmesine ve ürün sevkiyatının yükselmesine teşkil edecek."

Kaynak: DHA
VietnamEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beştepe’deki açılışa damga vuran an Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
Ronaldo’dan 15 dakikada hat-trick İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
TDT Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
Ne yaptın sen Mert Müldür Fener taraftarı deli oldu Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu
Artık saklamıyorlar Devrim Özkan’dan Deniz Can Aktaş’a ilan-ı aşk Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk
Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Büyük vefasızlık 7 yıldız İsmail Kartal’a veda etmedi Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi
12:45
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
12:16
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldı
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı
12:08
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı
11:55
Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı İşte verdiği isim
Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isim
11:37
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
11:36
Trafik denetiminde yeni dönem Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
11:10
İstanbul’da okul önünde silahlı kavga Bekçi, veliyi vurdu
İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
10:42
TDT Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
10:30
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
10:20
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
10:05
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 12:49:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Hanoi Büyükelçisi, Vietnam'la ticaretin 2025'te 3,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android