Hanson, Demokratlar 2028'de kazanırsa ABD'nin İsrail'i düşman göreceğini öne sürdü - Son Dakika
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Hanson, Demokratlar 2028'de kazanırsa ABD'nin İsrail'i düşman göreceğini öne sürdü

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ABD'li tarihçi Hanson, Demokratlar 2028'de kazanırsa ve mevcut eğilim sürerse ABD'nin İsrail'i düşman görebileceğini iddia etti. Hanson ayrıca tüm Demokrat Parti'nin antisemitizmle lekelenmiş olduğunu öne sürdü.

ABD'li tarihçi Victor Davis Hanson, Demokratların 2028'deki başkanlık seçimini kazanması ve mevcut siyasi eğilimlerin devam etmesi durumunda ABD'nin İsrail'i sonunda "düşman" olarak görebileceğini iddia etti.

Amerikan haber sitesi Daily Signal'e röportaj veren muhafazakar kimliğiyle tanınan Amerikalı tarihçi Hanson, ABD'de Demokrat Parti'nin kazandığı ara seçimleri ve ABD-İsrail ilişkilerinin geleceğini değerlendirdi.

ABD siyasetinde İsrail'e karşı artan sesleri "antisemitizm" etiketiyle yorumlayan Hanson, "Tüm Demokrat Parti antisemitizmle lekelenmiş durumda." iddiasında bulundu.

Demokratların 2028'deki başkanlık seçimini kazanması ve mevcut siyasi eğilimlerin devam etmesi ihtimaline işaret eden Hanson, "İsrail'in ABD'nin bir düşmanı haline geleceği bir noktanın gelebileceğini öngörebiliyorum." dedi.

Hanson ayrıca İran'a karşı "kararlı eylem" çağrısında bulundu. Yönetimin "müzakere ile savaş" arasında gidip gelmesinin Cumhuriyetçilerin siyasi zorluklarını artıracağını dile getiren Hanson, Trump'ın Tahran'a, "Sizinle konuşmayı bıraktım. Şimdi şunu yapacağız: B-2'lerle (ABD ağır bombardıman uçağı) gireceğiz ve Kazma Dağı'nı vuracağız." demesi gerektiğini savundu.

Trump'ın İran'a karşı savaşın ölçeği ve riskleri konusunda Amerikalıları hazırlaması gerektiğini de savunan Hanson, "Bunu yapmak zorundayız ve risk almamız lazım çünkü yapmazsak çocuklarımız nükleer silahla karşı karşıya kalacak." diyerek, Trump'ın sık sık öne sürdüğü iddiayı yineledi.

ABD siyasetinde son zamanlarda İsrail'e eleştiriler daha görünür hale geldi

ABD'li siyasetçiler arasında İsrail'e yönelik eleştiriler de farklı siyasi çevrelerden gelen açıklamalarla giderek daha görünür hale geliyor.

Senatör Bernie Sanders, İsrail'e askeri desteğin kesilmesi amacıyla karar tasarıları sunarken, Demokrat Elizabeth Warren de Tel Aviv yönetimine yönelik silah satışlarının ve askeri yardımların insan hakları ve uluslararası hukuk çerçevesinde sınırlandırılması çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie de İsrail'e yönelik Amerikan askeri yardımlarına karşı çıkarak bu yardımların kesilmesini öngören girişimlere öncülük etti.

Demokrat Parti'den New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de ABD'nin İsrail'e desteğini eleştiren isimlerin başında geliyor.

Michigan eyaletinde Demokratlar'dan senatör seçilen Abdul el-Sayed ise seçim kampanyasında, Tel Aviv hükümetini Gazze'deki politikaları nedeniyle eleştirerek, İsrail'e askeri yardımların durdurulmasını ve Washington'ın İran savaşına katılımının sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Bu isimlerin yanı sıra Chris Van Hollen, Jeff Merkley, Rashida Tlaib ve Ilhan Omar gibi siyasetçiler de Filistinlilere karşı soykırım yürüten ve bölgede saldırgan eylemlerde bulunan İsrail'e silah transferlerinin durdurulması veya koşullara bağlanması yönünde açıklamalar yaptı.

Başkan Yardımcısı Vance'in seçim yenilgisinden sonra "İsrail ile ilişkimizi değiştirmeliyiz" çıkışı

Son olarak ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Cumhuriyetçi Parti'nin kaybettiği seçimler sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirmesinde, Cumhuriyetçilerin seçmen desteğini yeniden kazanabilmesi için İran'daki savaşın sona erdirilmesi, hayat pahalılığıyla mücadele edilmesi, "Önce Amerika" politikasına dönülmesi ve ABD'nin İsrail ile ilişkilerinin değiştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDemokrat PartiPolitikaGüncelİsrailDünyaSon Dakika

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