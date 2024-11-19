Hantı-Mansi\'de Kamu Diplomasi Forumu

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Rusya Federasyonu'na bağlı Hantı-Mansi Özerk Bölgesi'nde Kamu Diplomasi Forumu düzenlendi.

Batı Sibirya bölgesinde bulunan Hanti-Mansiysk şehrinde düzenlenen forum Avrasya ve Afrika Halkları Asamblesi ve Hantı-Mansi Özerk Bölgesi yönetimi organizasyonuyla yapıldı.

"Ortak bir gelecek için herkesin sorumluluğu" konusuyla düzenlenen foruma, uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu diplomasisi alanında uzmanlar, iş dünyasından temsilciler katıldı.

Programın sonunda 3. Uluslararası Kamu Diplomasi Lideri yarışmasının finalistlerine yapılan törenle ödül verildi. 30'dan fazla ülkeden başvuru yapılan yarışmanın finalistleri arasına Türkiye'den Antalya'nın Alanya ilçesinde bir uluslararası ilkokulun kimya öğretmeni Roza Okuklu da girdi.