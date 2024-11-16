İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Kişiyi hürriyetin yoksun bırakma' suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y.'nin Yenimuhacir beldesi yakınlarında, S.B.'ye ait çiftlikte saklandığını belirledi. Çiftliğe giden polis, R.Y. ve S.B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Çiftlikte yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 140 mermi ele geçirildi. R.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. S.B. hakkında '6136 sayılı sayılı kanuna muhalefet' suçundan adli işlem yapılarak, ifadesinin arından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli, Çiftlikte Yakalandı - Son Dakika
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