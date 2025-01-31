Hapiste 23 yıl kalan Filistinli: "İsrail hapishanelerinde esirlere hayvan muamelesi yapılıyor" - Son Dakika
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Hapiste 23 yıl kalan Filistinli: "İsrail hapishanelerinde esirlere hayvan muamelesi yapılıyor"

İsrail hapishanelerinde 23 yıl kalan Heysem Cabir, cezaevlerindeki Filistinli esirlere hayvan muamelesi yapıldığını söyledi.

31.01.2025 15:46
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İsrail hapishanelerinde 23 yıl kalan Heysem Cabir, cezaevlerindeki Filistinli esirlere hayvan muamelesi yapıldığını söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının üçüncü turu kapsamında dün serbest bırakılan 110 Filistinliden biri olan Cabir, AA muhabirine konuştu.

İsrail hapishanelerinde 7 Ekim'den sonra artan baskı ve şiddete dikkati çeken Cabir, "işkence ve ölüm" arasında çok zor günler geçirdiklerini söyledi.

Cabir, "İsrail hapishanelerinde esirlere hayvan muamelesi yapılıyor, hatta bundan da aşağısı." dedi.

"Hiçbir insan bu aşağılanmalara ve işkencelere tahammül edemez"

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinden olan Cabir, 23 yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunu ancak arkadaşının kendisi kadar şanslı olmadığını dile getirdi.

Hücre arkadaşı Sair Ebu Asab'ın şehit olduğunu söyleyen Cabir, "Hiçbir insan bu aşağılanmalara ve işkencelere tahammül edemez. Bugün sevinç ve hüznün birbirine girdiği karışık duygular içindeyiz. Halkımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- "Ölümden hayata dönmek gibi"

Cabir, 23 yıl süren esaretin ardından ilk duygularını ise şöyle dile getirdi:

"Ölümden hayata dönmek gibi. Sanki bir mezarın içindeydim. Bugün benim yeniden doğduğum gün."

Hapishane yıllarında birçok eser kaleme aldı

Cabir, İsrail hapishanelerinde geçirdiği yıllar süresince "Eş-Şehide (Şehit kız)" ve "1578" adlı iki romanının yanı sıra "Beyaz Düğün" adlı bir hikaye ile bir şiir divanı kaleme aldı.

Filistin Mahkumlar Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, dün esir takasının üçüncü turu kapsamında 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis ve 48'i ağır hapis cezasına çarptırılmış 110 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılan 110 Filistinli esirden 66'sı Ramallah'a, 15'i Doğu Kudüs'e ve 29'u Gazze'ye gönderilmişti.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Esir takasının ilk üç turunda, İsrail hapishanelerindeki 400 Filistinli esir ile Gazze'deki 10 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Filistin, ramallah, Politika, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hapiste 23 yıl kalan Filistinli: 'İsrail hapishanelerinde esirlere hayvan muamelesi yapılıyor' - Son Dakika

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