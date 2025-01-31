Hapisteki İşkenceyi Anlattı - Son Dakika
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Hapisteki İşkenceyi Anlattı

24 yıl hapis kalan Filistinli Musellem, İsrail cezaevlerindeki işkence ve kötü muameleyi aktardı.

31.01.2025 14:21
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İsrail hapishanelerinde 24 yıldan uzun süre tutuklu kaldıktan sonra Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında varılan esir takası ve ateşkes anlaşmasıyla özgürlüğüne kavuşan Filistinli Kasım Musellem, her gün işkence ve hakarete maruz kaldıklarını belirtti.

Musellem'in de aralarında bulunduğu 110 Filistinli esir, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli kadın asker esirlerden Agam Berger, ikinci tur sonrası krize neden olan Arbel Yehud, 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses ve 5 Tayland vatandaşı esire karşılık serbest bırakıldı.

Esir değişimi kapsamında serbest bırakılmasının ardından hapishanede yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Musellem, İsrail mahkemesinde 30 yıl hapse mahkum edildiğini, bu doğrultuda 24 yıl 3 ay hapiste kaldığını aktardı.

"Mezardakiler daha şanslı"

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinden Musellem, İsrail cezaevlerine ilişkin şunları söyledi:

"İsrail hapishanelerinde tüm Filistinli mahkumlar, her gün işkence, darp, hakaret, az yemek ve ilaç sıkıntısı gibi kötü muameleye maruz kalıyor. Orada gördüklerimize ve uğradığımız muameleye bakılırsa mezardakileri daha şanslı görüyorum. 7 Ekim 2023'ten sonra bu durum çok daha kötü oldu."

Başta Gazze Şeridi olmak üzere tüm Filistin halkına özgürlüklerine kavuşmaları adına yaptıkları fedakarlıklardan dolayı teşekkür eden Musellem, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Serbest bırakılanlar arasında bulunan Kasım Musellem'in amcasının oğlu Kuteybe Musellem de İsrail hapishanelerindeki durumun çok kötü olduğunu belirterek orada adeta cehennemi yaşadıklarını dile getirdi.

Son saatlere kadar İsrail askerlerinin darp ve hakaretlerine maruz kaldıklarını aktaran Musellem, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması için ilgili tüm kurumlara çağrıda bulundu.

İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında dün, 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis ve 48'i ağır hapis cezasına çarptırılmış 110 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hapisteki İşkenceyi Anlattı - Son Dakika

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