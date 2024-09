Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Eylül Etkinlikleri Başlıyor

Güncel

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş. bünyesindeki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, eylül ayında da etkinliklerine devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Edis, Tan Taşçı, Funda Arar, Gipsy King, Gökhan Türkmen, Haykı Cepkin, Murat Boz, Hakan Altun, Buika, Sibel Can sahne alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. bünyesindeki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, eylül ayı boyunca birbirinden değerli sanatçıları ve unutulmaz performansları yurttaşlarla buluşturacak. Ludovico Einaudi, Buika gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Türkiye'nin en sevilen sanatçıları nostalji dolu şarkılardan enerjik performanslara kadar izleyicilere yine hafızalardan silinmeyecek bir deneyim yaşatacak.

Harbiye Açık Hava, geçen sezon mekan dönüşüm ve markalaşma çalışmaları yaparak, 1 milyon misafiri ağırladı. Tarihinde birçok dünya yıldızına ev sahipliği yapmış olan mekan, eski enerjisine yeniden kavuştu ve yeni sezonda farklı müzik türlerindeki dünya yıldızlarını sahnesinde ağırlamaya, izleyicilere yeni eşsiz anılar yaşatmaya devam ediyor.

Eylül ayında Harbiye Açık Hava'da gerçekleşecek etkinliklerin biletleri satışa sunuldu. Etkinlik takvimiyle ilgili detaylar 'https://kultur.istanbul' adresinden edinilebilecek. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nun tüm etkinlik programına ve bilet satış platformlarına Radar Türkiye uygulamasındaki "Harbiye" sekmesinden de ulaşılabilecek.

Program, şöyle:

16-17 Eylül: Edis

18-20 Eylül: Tan Taşçı

19 Eylül: Funda Arar

21 Eylül: Gipsy Kings by Andre Reyes

22 Eylül: Buika

23 Eylül: Sibel Can & Hüsnü Şenlendirici & An Epic Symphony 24 Eylül: Gökhan Türkmen & An Epic Symphony

25 Eylül: Hayko Cepkin & An Epic Symphony

26 Eylül: Murat Boz

27 Eylül: Hakan Altun

28 Eylül: Yaşar

29 Eylül: Güldür Güldür Show

30 Eylül: Başrolde Emel Sayın