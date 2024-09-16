(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş. bünyesindeki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, eylül ayında da etkinliklerine devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Edis, Tan Taşçı, Funda Arar, Gipsy King, Gökhan Türkmen, Haykı Cepkin, Murat Boz, Hakan Altun, Buika, Sibel Can sahne alacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. bünyesindeki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, eylül ayı boyunca birbirinden değerli sanatçıları ve unutulmaz performansları yurttaşlarla buluşturacak. Ludovico Einaudi, Buika gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Türkiye'nin en sevilen sanatçıları nostalji dolu şarkılardan enerjik performanslara kadar izleyicilere yine hafızalardan silinmeyecek bir deneyim yaşatacak.
Harbiye Açık Hava, geçen sezon mekan dönüşüm ve markalaşma çalışmaları yaparak, 1 milyon misafiri ağırladı. Tarihinde birçok dünya yıldızına ev sahipliği yapmış olan mekan, eski enerjisine yeniden kavuştu ve yeni sezonda farklı müzik türlerindeki dünya yıldızlarını sahnesinde ağırlamaya, izleyicilere yeni eşsiz anılar yaşatmaya devam ediyor.
Eylül ayında Harbiye Açık Hava'da gerçekleşecek etkinliklerin biletleri satışa sunuldu. Etkinlik takvimiyle ilgili detaylar 'https://kultur.istanbul' adresinden edinilebilecek. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nun tüm etkinlik programına ve bilet satış platformlarına Radar Türkiye uygulamasındaki "Harbiye" sekmesinden de ulaşılabilecek.
Program, şöyle:
16-17 Eylül: Edis
18-20 Eylül: Tan Taşçı
19 Eylül: Funda Arar
21 Eylül: Gipsy Kings by Andre Reyes
22 Eylül: Buika
23 Eylül: Sibel Can & Hüsnü Şenlendirici & An Epic Symphony 24 Eylül: Gökhan Türkmen & An Epic Symphony
25 Eylül: Hayko Cepkin & An Epic Symphony
26 Eylül: Murat Boz
27 Eylül: Hakan Altun
28 Eylül: Yaşar
29 Eylül: Güldür Güldür Show
30 Eylül: Başrolde Emel Sayın
Son Dakika › Güncel › Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Eylül Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
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