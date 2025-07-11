Hareketsiz Yeşil Deniz Kaplumbağası Tedaviye Alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sahilde bitkin ve hareketsiz bulunan yeşil deniz kaplumbağası tedavi altına alındı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinden (DEKAMER) yapılan açıklamaya göre, Lara Sahili'nde bitkin ve hareketsiz erkek yeşil deniz kaplumbağasını görenler yetkililere haber verdi.

Sahile giden Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanı teslim aldı. DEKAMER ekipleri de bölgeye ulaşarak, kaplumbağaya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kaplumbağa, sağlığına kavuşana kadar DEKAMER'de tutulacak.

Açıklamada, yeşil deniz kaplumbağalarının, deniz ekosistemlerinin dengesi için kritik türlerden biri olduğu, özellikle deniz çayırlarını biçerek hem su altı habitatlarını düzenlediği hem de birçok canlıya yaşam alanı oluşturduğu belirtildi.

Öte yandan, yeşil deniz kaplumbağasına isim arandığı, bu konuda öneriler beklendiği ifade edildi.