Hasan Âli Yücel'in Mirası Kültürpark'ta Yaşıyor

(İZMİR) - Kültürpark'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Hasan Ali Yücel Kütüphanesi, kısa sürede binlerce gencin ve kitapseverin buluşma noktası oldu. Kütüphane önüne taşınan Hasan Ali Yücel Anıtı ise eğitim, kültür ve aydınlanma mirasını yeni kuşaklarla buluşturuyor.

Türkiye'de çağdaş eğitim anlayışının gelişmesine öncülük eden, kültür politikalarıyla Cumhuriyet'in düşünsel ve kültürel dönüşümünde önemli rol üstlenen eğitimci, düşünür ve devlet insanı Hasan Ali Yücel'in adını taşıyan kütüphane, 31 Mart'ta Kültürpark'ta hizmete açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Ali Yücel Anıtı da kütüphane önündeki yeni yerine taşındı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü personeli heykeltıraş Yücel Tonguç Sercan tarafından yapılan anıtın tasarımında Hasan Ali Yücel'in eğitimci, düşünür, yazar ve kültür insanı kimliği temel alınırken, çevresini kuşatan kitaplar bilgiye, eğitime ve aydınlanmaya adanmış yaşamını simgeliyor. Kitap sırtlarında yer alan kavramlar ise Cumhuriyet'in kültürel dönüşümüne yaptığı katkıları temsil ediyor. İlk olarak Milli Kütüphane önüne yerleştirilen anıt, bugün Hasan Ali Yücel Kütüphanesi ile bütünleşerek okuma kültürü, eğitim ve kamusal belleğin buluştuğu anlamlı bir mekana dönüştü. Anıtın yeni yerindeki ilk ziyaretçileri arasında Hasan Ali Yücel'in torunu Prof. Dr. Güzel Yücel Gier de yer aldı.

AYNI ANDA 250 KİŞİ DERS ÇALIŞABİLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Hasan Ali Yücel Kütüphanesi, kısa sürede öğrencilerin, araştırmacıların ve kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği önemli bir kültür ve eğitim merkezi haline geldi. Yaklaşık 20 bin eserden oluşan koleksiyonuyla hizmet veren kütüphanede Türk ve dünya edebiyatı, sosyoloji, tarih, felsefe ve psikoloji alanlarının yanı sıra yabancı dil yayınlarına ayrılmış özel bir bölüm de bulunuyor. Sessiz okuma ve çalışma alanları, grup çalışma odaları, dijital çalışma alanları ve engelli erişimine uygun düzenlemeleriyle her yaştan kullanıcıya nitelikli bir çalışma ortamı sunan kütüphane, aynı anda 250 kişinin ders çalışabileceği kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Açıldığı günden bu yana 2 bin 600 üye tarafından 17 bin 569 kez kullanılan Hasan Ali Yücel Kütüphanesi, gençlerin ders çalışma, araştırma ve üretim merkezi olmaya devam ediyor.