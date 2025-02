Hasan Ali Yücel Mezarı Başında Anıldı

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve Hasan Ali Yücel'in torunu Ali Eronat, eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in 64'üncü ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı. Özçağdaş, "Cumhuriyetin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir özelliği, kendisinin fikir ve eylem dünyasının büyüklüğü ise, ikincisi de bu büyük fikir ve eylem dünyasını daha da genişletebilecek yeni Mustafa Kemal'ler bulmuş olmasıdır. Hasan Ali Yücel, o Mustafa Kemallerden biridir" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ali Eronat, sendika yöneticileri ve CHP Ankara İl örgütü, eski Milli Eğitim Bakanı, yazar-şair Hasan Ali Yücel'i Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında andı.

Burada konuşan Özçağdaş, şunları söyledi:

"Ölümünün 64'üncü yıl dönümünde, büyük Milli Eğitim Bakanımız Hasan Ali Yücel'in kabri başındayız. Büyük devlet adamları milletler için her zaman bir talih olmuştur. Cumhuriyetin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir özelliği, kendisinin fikir ve eylem dünyasının büyüklüğü ise, ikincisi de bu büyük fikir ve eylem dünyasını daha da genişletebilecek yeni Mustafa Kemaller bulmuş olmasıdır. Hasan Ali Yücel, o Mustafa Kemallerden biridir. Birinci Milli Eğitim Şurası'nı toplamıştır. O gelenek her ne kadar son yıllarda ilerlemiyor olsa da devam etmektedir. Tercüme bürosuyla Türkiye'ye doğudan ve batıdan, her dinden ve inanıştan klasiklerin çevrilmesini sağlamıştır. Üniversiteler Yasası ile kurulan üniversitelerle Türkiye'de özerk, demokratik üniversite süreci başlamıştır. Coğrafya, dil, beden terbiyesi, sanat, müzecilik alanında yaptıkları bugün özlenmektedir. İlk İslam ansiklopedisini Türkçe'ye çevirmek de dahil olmak üzere. Bütün dünyanın büyük eserlerini, bir cumhuriyet rönesansı yaratmak için Türkçe'ye kazandıran ve bunu arkadaşlarıyla birlikte yapan Hasan Ali Yücel'dir.

Hasan Ali Yücel, aktif bir öğretmendir. Öğretmenlik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapmış, yurt içi ve yurt dışı görevlere katılmıştır. Bunların arasında bir tanesi, Gazi ile beraber bir Türkiye gezisidir. Bir gün Gazi, çevresindekilere yine kendi adeti olduğu üzere çeşitli sorular soruyor ve diyor ki 'bu millet nasıl kurtulur'. Hasan Ali Yücel'in cevabı şudur; 'Türk milleti bir kurtarıcıya ihtiyaç duymadığında, o zaman kurtulmuş demektir'. Böylesi büyük bir felsefeci, şair, eğitmen, yazar ve dava adamıdır Hasan Ali Yücel. İsmail Hakkı Tonguç ile birlikte çok kısa süren köy enstitüleri deneyimi, Türkiye'nin geleceğine katkı yapmıştır.

Ne mutlu ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürkler, beraber görev yaptığı İsmet İnönüler, Hasan Ali Yüceller, görevi devraldığı Saffet Arıkanlar ve çok sayıda cumhuriyet aydını, öğretmeni Türkiye'de görev aldı ve bu ülkeyi yokluktan, açlıktan dünyanın en büyük ülkelerinden biri haline getirdiler.

Türkiye'nin bu büyük düşünürlere, bu büyük dava adamlarına minneti vardır. Halkımızın, bugün okullarda okuyan 19 milyon çocuğumuzun şükran duyguları vardır. Cumhuriyet var oldukça, son Kuvayi Milliye'ciler var oldukça cumhuriyetin hümanizme yürüyüşü devam edecektir."

Hasan Ali Yücel'in torunu Ali Eronat ise şunları söyledi:

"Hasan Ali Bey'in karakterini, dünyaya bakışını yansıtan küçük bir anekdot okuyacağım. 1954 yılında bir gece bir not yazar. Notta şunlar yer alır; '15 yıl sonra, bir gecenin sabaha karşısında gönlüm huzur ve iftiharla dolu bu cildi karıştırdım. Benden sonra geleceklere bundan kıymetli ne verebilirim diye düşündüm. Olsa olsa bu işleri yapmama imkan veren milletime minnetimi.' Hasan Ali Bey minnetle doğmuştur, minnetle hayatını kaybetmiştir."