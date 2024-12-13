Hasan Can'dan Gayrimenkul Rehberi Kitabı - Son Dakika
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Hasan Can'dan Gayrimenkul Rehberi Kitabı

Hasan Can\'dan Gayrimenkul Rehberi Kitabı

RE/MAX 7Tepe Ofisi'nin sahibi Hasan Can, 20 yıllık tecrübesini 'Biraz Benden Biraz Mülkten' isimli kitabında topladı. Kitap, gayrimenkul sektörüne yeni adım atanlara ve başarıyı hedefleyenlere ilham vermeyi amaçlıyor. Kitabın gelirleriyle emlak yönetimi okuyan 20 öğrenciye burs verme sözü de verildi.

13.12.2024 11:50  Güncelleme: 11:51
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RE/MAX 7Tepe Ofisi'nin sahibi Hasan Can, gayrimenkul alanındaki 20 yıllık tecrübesini kitap haline getirdi. 'Biraz Benden Biraz Mülkten' isimli kitabın okurlara hem ilham vermesi hem de yol haritası çizmelerine yardımcı olması hedefleniyor.

Kitabın lansmanı ve imza gününde okuyucularla bir araya gelen Hasan Can, " Erzurum'da başlayan yolculuğumun gayrimenkul sektöründe zirveye ulaşması ve kazandığım ödüllerle taçlanması, benim için büyük bir gurur kaynağı. Kitabımla, bu yolculuğun her aşamasını, azim ve tutkuyla alınan kararların sonuçlarını okurlarla buluşturdum. Kitapta yalnızca kişisel hikayemi değil, sektörel ipuçlarını ve genç girişimciler için yol gösterici başarı sırlarımı da paylaştım. Yıllar içinde biriken deneyimlerimin başkalarına ilham vermesini umuyorum. Bu eserle, gayrimenkul sektöründe doğru adımlar atmak isteyenlere rehberlik etmek istedim" dedi.

'KİTABIM AZİM VE CESARETLE BAŞARIYA ULAŞMAK İSTEYENLERE REHBERLİK EDİYOR'

Kitabında gayrimenkul sektörünün dinamizmi ve zorluklarının, kendi deneyimleri ışığında okuyuculara aktardığını dile getiren Can, "Bu eser, yalnızca sektöre yeni adım atanlar için değil, azim ve cesaretle başarıya ulaşmak isteyen herkes için bir rehber niteliği taşıyor. Bugün bu lansmanda bir arada olmak benim için büyük bir mutluluk. Bu kitabı yazarken, genç girişimcilere yol gösterecek ve onlara ilham verecek bir kaynak sunmayı hedefledim. Gayrimenkulde başarının anahtarı bilgi, azim ve sürekli yenilenmektir. Bu yolculuğa çıkmak isteyen herkese, kitapta paylaştığım tecrübelerimin faydalı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'KİTABIMIN GELİRİYLE EMLAK YÖNETİMİ OKUYAN ÖĞRENCİLERE BURS DESTEĞİ VERECEĞİM'

Can, "Gayrimenkul sektöründeki 20 yıllık kariyerimde kazandığım birincilikler, uluslararası ödüller ve 'Dünyanın En İyi Emlakçısı' olarak anılmam, bu yolculuğun yalnızca bir parçasını oluşturuyor. Kitabım, sektöre dair özgün bir rehber olmasının yanı sıra, kişisel deneyimlerin başarıyla harmanlandığı bir eser olarak öne çıkıyor. Kitaptan elde edilen gelirle, üniversitelerde emlak yönetimi bölümü okuyan 20 öğrenciye burs desteği sağlayacağımızı paylaşmaktan da mutluluk duyuyorum. Gençlerin eğitimine ve geleceğine katkıda bulunarak onlara ilham olmayı sürdürebilmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

'GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE DOĞRU ADIMLAR ATMAK İSTEYENLERE REHBERLİK EDİYORUM'

Hasan Can sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm deneyimlerimi, sektörel bilgileri ve başarı sırlarımı okuyucularla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yol ve köprü gibi projelerin sadece arsa ve arazilere değer katmadığını, aynı zamanda bölgelere medeniyetin ulaşmasını sağladığını her fırsatta vurguluyorum. Su kenarlarının kıymeti, gayrimenkul yatırımlarında her zaman belirleyici oldu. Bu eser, gayrimenkul sektöründe doğru adımlar atmak isteyenlere rehberlik ederken, aynı zamanda sektöre yeni başlayanlar için ilham kaynağı olmayı hedefliyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hasan Can'dan Gayrimenkul Rehberi Kitabı - Son Dakika

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