Hasan Çilez: CHP'li Belediyeler SGK Borçlarını Nereye Yatırdı? - Son Dakika
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Hasan Çilez: CHP'li Belediyeler SGK Borçlarını Nereye Yatırdı?

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AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, TBMM'de yaptığı açıklamada CHP'li belediyelerin SGK'ya borç ödemelerini eleştirerek, 'Bütçenizde olan parayı SGK'ya yatırmadıysanız nereye yatırdınız?' şeklinde sorular sordu. Çilez, CHP'nin bütçe konusundaki tutumunu da eleştirerek, belediye başkanlarının sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

20.12.2024 17:52  Güncelleme: 18:15
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(TBMM) - AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, SGK'ya borç gerekçesiyle haciz işlemi başlatılan CHP'li belediyelere ilişkin "Yapılacak bütçenin gelirleri de belli giderleri de bellidir. Siz burada eğer SGK giderlerini ödemiyorsanız, size tahakkuk edilen vergileri ödemekten imtina ediyorsanız bu paraları nereye ödediniz? Bu soruyu aslında bizden önce belediye başkanlarının, kendi illerindeki milletvekillerinin sorması lazım" dedi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, TBMM'de bütçe görüşmeleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Çilez, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar bütçe görüşmeleri sırasında yoğun bir şekilde konuşmalarını gerçekleştirdi. CHP burada irtifa kaybediyor. Hızlıca kaybettiği bu irtifanın etkisiyle bütçeye dair düzgün konuşmalar yapamadığını gördük. Ana eksen belediye başkanlarının tahakkümü altına girmiş Cumhuriyet Halk Partisi grubu var. Belediyelerin borçlarıyla alakalı sürekli debelenip durdular. Böyle bir CHP grubunu ibretle izledik."

"Bütçende olan parayı SGK'ya yatırmadıysan nereye yatırdın?"

Arkadaşlar belediyelerin de bir bütçesi var. Muhalefet niçin SGK borçlarını ödemiyormuş? Belediyeler de aynı Meclisimiz gibi bütçeler yapıyor, bütçelerini kendi meclislerinde onaylıyorlar. Onayladıkları bütçeyle belediye yönetimi başkanlığı başta olmak üzere bu bütçeyi uygulamakla mükellefler. Bütçe kalemlerinden bir tanesi belediye işçilerinin, personellerinin maaşları, bir kalemi de bunların sosyal güvenliği ile ilgili ödemeleridir. SGK'ya yapması gereken ödemeleri zaten belirliyorlar. Yapılacak bütçenin gelirleri de giderleri de bellidir. Siz burada eğer SGK giderlerini ödemiyorsanız, size tahakkuk edilen vergileri ödemekten imtina ediyorsanız bu paraları nereye ödediniz? Bu soruyu aslında bizden önce belediye başkanlarının, kendi illerindeki milletvekillerinin sorması lazım. Çünkü milletvekilleri her zaman halkın içindedir. Biz çıkıyoruz, başımız dik elhamdülillah. Siz de çıktığınızda belediye başkanlarının yaptıkları hata yüzünden boynunuz bükülmesin. Bütçende olan parayı SGK'ya yatırmadıysan nereye yatırdın? Rakamlar çok korkunç. Bunlar sürdürülebilir bir belediye yönetimi değil. Belediye başkanlarının tahakkümünden CHP grubunun acilen kurtulması lazım."

Hasan Çilez: CHP\'li Belediyeler SGK Borçlarını Nereye Yatırdı?
Kaynak: ANKA

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