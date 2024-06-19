Hasan Nasrallah: İsrail, Lübnan'a saldırıda GKRY'nin üslerini kullanacak - Son Dakika
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Hasan Nasrallah: İsrail, Lübnan'a saldırıda GKRY'nin üslerini kullanacak

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a olası bir topyekün saldırıda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) havalimanı ve askeri üslerini kullanacağı yönünde istihbarat elde ettiklerini, böylesi bir durumda GKRY'yi savaşın bir parçası kabul edip bu şekilde tutum sergileyecekleri uyarısında bulundu. Nasrallah, İsrail ordusunun 11 Haziran'da Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında öldürülen Talib Sami Abdullah için düzenlenen anma törenine video-konferans aracılığıyla katılarak açıklamalarda bulundu.

19.06.2024 19:47
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Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a olası bir topyekün saldırıda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) havalimanı ve askeri üslerini kullanacağı yönünde istihbarat elde ettiklerini, böylesi bir durumda GKRY'yi savaşın bir parçası kabul edip bu şekilde tutum sergileyecekleri uyarısında bulundu.

Nasrallah, İsrail ordusunun 11 Haziran'da Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında öldürülen Talib Sami Abdullah için düzenlenen anma törenine video-konferans aracılığıyla katılarak açıklamalarda bulundu.

İsrail devletinin kuruluşu olan 1948'den bu yana ilk defa İsrail'in kuzeyindeki İsraillilerin bölgelerini terk etmek zorunda kaldığını ve İsrail'in orada güvenlik kemeri inşa etmek zorunda kaldığını belirten Nasrallah, Lübnan cephesinin en açık kanıtlarından birisinin İsrailli liderler ve yerleşimlerden duydukları isyan çığlıkları olduğunu söyledi.

İsrail'in GKRY'de sürekli askeri tatbikat yaptığını ifade eden Nasrallah, Lübnan'a yönelik olası bir saldırıda GKRY'ye ait havalimanı ve askeri üssleri kullanacağı yönünde istihbarat ve duyumlar aldıklarını söyledi.

Nasrallah, GKRY'nin Lübnan'a saldırı için İsrail'e üslerini açması halinde Hizbullah'ın "GKRY"yi savaşın bir parçası kabul edeceği ve buna göre tutum sergileyeceği tehdidinde bulundu.

İsrail'in kuzeyine saldırı planı masada

Hizbullah'ın savaş niyeti olmamasına rağmen İsrail'in korkudan dolayı kuzeydeki kuvvetlerini güçlendirmeye devam ettiğini aktaran Nasrallah, bunun da İsrail ordusu açısından Gazze'deki cepheyi etkilediğini kaydetti.

İsrail'in sınır hattından gerilimi yükseltmesi durumuna da değinen Nasrallah, "Lübnan'a dayatılabilecek herhangi bir savaş halinde Celile'ye (İsrail'in kuzey bölgeleri) saldırı olasılığı mevcut ." dedi.

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki sınır hattında yer alan askeri mevziilerine aralıksız bir şekilde saldırılar düzenlediğini söyleyen Nasrallah, "Mevziiler boş değil ve halen içerisinde askerler var" dedi.

Yeni silahlar elde ettik

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, bu süreçte ellerine yeni silahların geçtiğini ve daha önce çatışma alanlarında bunu kullanmadıklarını ancak aşamalı bir şekilde söz konusu silahı kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

Yeni silahların türü ve nasıl temin ettiklerine dair detay vermeyen Nasrallah, Lübnan'da bazı insansız hava aracı ve füzelerin de imalatına başladıkları bilgisini de verdi.

Hizbullah'ın mensup sayısı hakkında daha önce 100 bin rakamını verdiğini hatırlatan Nasrallah, bu rakamı şu anda çoktan geçtiklerini ancak topyekün savaş koşullarında bile bu kadar insan gücüne ihtiyaçlarının olmadığını aktardı.

Nasrallah, Suriye, Irak, Yemen, İran ve diğer ülkelerinden saflarında savaşmak isteyen müttefiklerinin kendileriyle irtibata geçtiğini ancak onlara yeterli insan güçlerinin olduğunu ilettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hasan Nasrallah: İsrail, Lübnan'a saldırıda GKRY'nin üslerini kullanacak - Son Dakika

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