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Hasanbeyli'de depremzedelere 512 konut yapılıyor - Son Dakika
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Hasanbeyli'de depremzedelere 512 konut yapılıyor

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 512 konutun inşa çalışmaları devam ediyor. Aralık sonunda 98 konutun hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Yapımı hızla ilerleyen konutlar, yüksek standartlara sahip ve güzel bir alanda yer alıyor.

Hasanbeyli\'de depremzedelere 512 konut yapılıyor
14.12.2023 - 11:01,  Güncelleme: 11:06
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Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için yaptırılan 512 konutta inşa çalışmaları devam ediyor.

Yeşilyurt Mahallesi'nde zemin +3 ve +4 kattan oluşan konutların yapımında sona gelinen 512 kalıcı konuttan 98'i'nin aralık sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Hasanbeyli'de 37 bloktan oluşan deprem konutlarının yapımının sürdüğünü söyledi.

Aralık sonunda yapımı bitecek 7 bloktaki dairelerin hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını aktaran Yılmaz, "Bu yılın sonunda 98 konutumuzu teslim etmiş olacağız. Nisana kadar ise buradaki tüm blokların yapımı bitecek. Tamamı bittiğinde 512 konutumuzu depremzede vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız." diye konuştu.

"Konutlarımızın yapımı hızla devam ediyor"

Yılmaz, yapımı süren konutlarda standardın yüksek olduğunu belirtti.

Konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Buradaki konutlarımız standartları yüksek, lüks diyebileceğimiz daireler. Ayrıca çok güzel bir yerde, çok güzel bir alanda da yapılıyor. Depremzede vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına bir an evvel kavuşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gerçekten de konutlarımızın yapımı hızla devam ediyor. İnşallah yıl sonunda 98 konutumuzu teslim etmiş olacağız."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hasanbeyli'de depremzedelere 512 konut yapılıyor - Son Dakika
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