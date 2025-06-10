Hasankeyf Bayramda 125 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesini Kurban Bayramı'nda 125 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Kurban Bayramı tatilinde Hasankeyf'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Müzesi ve Er-Rızk Camisi gibi tarihi yerleri gezdi, tekne turuyla Hasankeyf Kalesi'ni ve tarihi mağaraları gördü.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, AA muhabirine, Hasankeyf'in bölgenin incisi olduğunu belirterek, bayramda ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını, gelen ziyaretçileri en iyi şekilde ağırladıklarını söyledi.

Herkesi ilçeye beklediklerini dile getiren İmrak, şunları kaydetti:

"4 günlük bayram tatili boyunca 125 binin üzerinde insanı Hasankeyf'imizde misafir ettik. Arkeopark alanındaki müzemiz 4 bine yakın eseriyle ziyaretçileri en iyi şekilde ağırladı. Bundan sonraki bayramlarda da bunu oldukça güzel bir şekilde yaşayacağımıza inanıyorum. Hasankeyf'imizde bu yıl 250 bin gibi bir hedef koyduk ancak ilk 6 ayda 400 bine yakın misafiri ağırladık."

Hasankeyf Kale Turizm Kooperatifi Başkanı Ali Can da ilçeye gelen ziyaretçilerin tekne turlarından memnun kaldığını belirtti.

Gaziantep'ten gelen Onur Kılıç ise ilk kez geldiği ilçeyi çok beğendiğini, ziyaretten çok memnun kaldığını anlattı.

Bursa'dan gelen Tuncay Badur da daha önce de Hasankeyf'e geldiğini ve her gelişinde tarihi ilçenin kendisini büyülediğini anlattı.

İzmir'den gelen Melek Değirmenci (5) ise ailesiyle bayram tatili için ilçeye geldiklerini, tarihi eserleri gördükten sonra tekne turuna katılacaklarını bildirdi.

Tekne kaptanı Şehmus Batıhan, bir saat süren tekne turunun müze limanından başladığını, teknede ziyaretçilere ilçe hakkında bilgi verdiklerini kaydetti.