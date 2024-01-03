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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, AA'nın 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Oyladı - Son Dakika
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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, AA'nın 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Oyladı

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Anadolu Ajansı'nın 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı. İmrak, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek, farklı kategorilerdeki en iyi fotoğrafları seçti. İmrak, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve anlam ifade ettiğini belirterek, Anadolu Ajansı personeline teşekkür etti.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, AA\'nın 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Oyladı
03.01.2024 - 12:48,
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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı.

İmrak, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde oylamaya sunulan seçkiden Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Ahmed ABD Alkawey'in "Masum Teknoloji", "Spor" kategorisinde ise Annika Hammerschlag'in "Çöplük Topçuları" fotoğrafına oy veren İmrak, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Bekleyiş", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" adlı fotoğraflarını seçti.

İmrak, AA muhabirine, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve hepsinin birer anlam ifade ettiğini belirterek, bu çalışma için Anadolu Ajansı personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Anadolu Ajansı, Deprem, Gazze, Spor, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, AA'nın 2023 Yılının En İyi Fotoğraflarını Oyladı - Son Dakika
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