Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 61 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 45 araçta arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 11 bin 500 paket sigara, 41 parfüm, 23 elektronik sigara, 143 paket nargile tütünü ve faturasız 92 kamyon lastiği ele geçirildi.
Olayla ilgili 61 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf'te Kaçakçılık Operasyonu: 61 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?