Batman\'ın Hasankeyf ilçesinde öğrencilerden \'askıda ekmek\' kampanyasına destek

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını "askıda ekmek" kampanyasına bağışladı.

Hasankeyf İman Hatip Ortaokulu ve Lisesinde "askıda ekmek" kampanyasına destek olmak isteyen öğrenciler biriktirdikleri harçlıklarını bağışladı.

Öğrenciler ayrıca üzerinde "askıda ekmek" yazılı afişleri de ilçedeki ekmek fırınlarına astı.

Okulun sosyal bilgiler öğretmeni Mazlum Kandemir, projenin amacının ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek olduğunu belirtti.

Kandemir, "Proje kapsamında öğrencilerimize yardımlaşma ve dayanışma kültürünü aşılmış olduk. Çünkü hayat yardımlaştıkça ve paylaştıkça çoğalır. Bu şiarla yola çıktığımız bu projenin, 7'den 70'e herkesin desteğiyle büyümesini umut ediyoruz." dedi.