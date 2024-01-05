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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde öğrencilerden 'askıda ekmek' kampanyasına destek - Son Dakika
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde öğrencilerden 'askıda ekmek' kampanyasına destek

Hasankeyf İman Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri, biriktirdikleri harçlıkları 'askıda ekmek' kampanyasına bağışladı. Ayrıca öğrenciler, ilçedeki ekmek fırınlarına 'askıda ekmek' yazılı afişler astı. Projenin amacı ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek ve yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırmaktır.

Batman\'ın Hasankeyf ilçesinde öğrencilerden \'askıda ekmek\' kampanyasına destek
05.01.2024 - 14:24,
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını "askıda ekmek" kampanyasına bağışladı.

Hasankeyf İman Hatip Ortaokulu ve Lisesinde "askıda ekmek" kampanyasına destek olmak isteyen öğrenciler biriktirdikleri harçlıklarını bağışladı.

Öğrenciler ayrıca üzerinde "askıda ekmek" yazılı afişleri de ilçedeki ekmek fırınlarına astı.

Okulun sosyal bilgiler öğretmeni Mazlum Kandemir, projenin amacının ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek olduğunu belirtti.

Kandemir, "Proje kapsamında öğrencilerimize yardımlaşma ve dayanışma kültürünü aşılmış olduk. Çünkü hayat yardımlaştıkça ve paylaştıkça çoğalır. Bu şiarla yola çıktığımız bu projenin, 7'den 70'e herkesin desteğiyle büyümesini umut ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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Hasankeyf, Batman, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'ın Hasankeyf ilçesinde öğrencilerden 'askıda ekmek' kampanyasına destek - Son Dakika
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