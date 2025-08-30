Hastaneden Bebek Kaçırmaya Çalıştı - Son Dakika
Hastaneden Bebek Kaçırmaya Çalıştı

Hastaneden Bebek Kaçırmaya Çalıştı
30.08.2025 14:19  Güncelleme: 14:49
Tuğçe D.A., hastaneden yeni doğan bebeği kaçırmaya çalışırken yakalandı. Bebeğe aileye teslim edildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Servisi'nde yeni doğum yapan Figen Büyükdağ'ı (29) ziyarete giden arkadaşı Tuğçe D.A. (29), kız bebeği gezdirme bahanesiyle odadan dışarı çıktı. Bebeği battaniyesiyle poşete koyan Tuğçe D.A. ardından uzaklaşmaya başladı.

KAPIDAN KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Bu sırada hastane koridorunda bir vatandaş, poşetteki bebeği fark edip, durumu güvenlik ekiplerine bildirdi. Harekete geçen özel güvenlik görevlileri, Tuğçe D.A.'yı kapıdan çıkmak üzereyken yakaladı. Tuğçe D.A. gözaltına alırken, bebek ailesine teslim edildi.

Arkadaşının bebeğini poşete koyup, hastaneden kaçırmaya çalıştı

"DÜŞÜK YAPTIM, EŞİME SÖYLEMEDİM"

Gözaltına alınan Tuğçe D.A., ilk ifadesinde, "Eşime bebeğim olacağını söylemiştim. Bebeğimi düşük sonucu kaybettim. Eşime söylemedim. Arkadaşım da doğum yapacağı bebeğe bakamayacağını söyledi. Doğumdan sonra yanına gidip, bebeği aldım. Güvenlikler hastaneden çıkarken yakaladı" dediği öğrenildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

