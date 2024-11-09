Hatay'a 23 Araç ve 1000 Konteyner Hibe - Son Dakika
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Hatay'a 23 Araç ve 1000 Konteyner Hibe

Hatay\'a 23 Araç ve 1000 Konteyner Hibe

İBB Başkanı İmamoğlu, Hatay'a 23 belediye aracı ve 1000 çöp konteyneri hibe etti.

09.11.2024 20:59
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HATAY'A 23 ARAÇ HİBE EDİLDİ

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Defne'de düzenlenen, TBB tarafından belediyelere hibe edilen hizmet araçlarının teslim törenine katıldı. Burada konuşan İmamoğlu, "Bugün sizi, aynı zamanda TBB Başkanı olarak da selamlıyorum. Allah, bizi size mahcup etmesin. TBB olarak bugün, Hatay ilimize ve ilçelerine 23 araç hibe ediyoruz. 23 tane önemli belediye hizmet aracının yanı sıra 1000 adet çöp konteyneri hibe etmek için geldik" diye konuştu.

HIZIR PARK'IN AÇILIŞINA KATILDI

İmamoğlu daha sonra Samandağ ilçesi sahiline inşa edilen Hızır Park'ın açılış törenine katıldı. Törende konuşan İmamoğlu, ilçeye yakışan güzel bir sahil parkı inşa ettiklerini söyledi. Bu tür projelerin devam edeceğini belirten İmamoğlu "Parti benim için araç. Hiç kimse bu cennet vatanın, bu güzel ülkenin bayrağının, bu vatanın birlik ve beraberliğinin kutsallığının önüne hiçbir şey koyamaz. Bizim ışığımız Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, fikri hür, vicdanı hür nesiller olacak. Onlarla yol yürüyeceğiz. İşte o acı günün ilk günlerinde AFAD'ın bizi görevlendirmesiyle İstanbul'dan koşup geldiğimiz Hatay'dan hiç ayrılmadık. Depremin hiçbir bölgesinden ayrılmadık, ayrılmayacağız. İstanbullular adına, İstanbulluların vicdanı,  adaleti adına burada hizmetlerimizi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Pırlanta gibi bir parkı, çok modern spor alanlarıyla, yeşil alanlarıyla, çocuk oyun alanlarıyla, otoparklarıyla, piknik alanlarıyla çok güzel bir alanı hemen bu kutsal alanın yanı başında da ismini taşıyan haliyle Samandağ'a hediye etmenin gururunu yaşıyorum. Bu hizmetler oy hesabı için yapılamaz. Bana oy verenler, vermeyenler diye ayrım yapılamaz" dedi.

'11 ŞEHRİMİZİ HEP BİRLİKTE HAZIRLAYACAĞIZ'

Yarın 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anacaklarını hatırlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Mustafa Kemal Atatürk, Hatay'a 'benim şahsi meselemdir' dedi. Çok güzel bir sözü var.  Atatürk, 'O zaman gerekirse cumhurbaşkanlığından ve milletvekilliğinden istifa ederim. Sade bir vatandaş olarak Hatay topraklarına geçerek mücadele ederim' diyor. O kadar önemsemiş ve mücadelesini vermişti, onun o kararlılığı sayesinde Hatay meselesi çözüldü. Atatürk'ün, milletin meselelerini kendi şahsi meselesi gören o kültürden geliyoruz. Milletin meselelerini çözmeyi, sahip olduğu tüm makamların önünde tutan anlayıştan geliyoruz. Bu anlayışla Hatay'a, memleketimizin her köşesine birlikte sahip çıkacağız. Tüm yaralarımızı dostlukla, kardeşlikle saracağız. Bu milletin hak, hukuk, adalet bilincine yakışan kararlar almak zorunda olduğunuzu unutmayın."

Samim SELÇUK- Alican GÜMÜŞ/ SAMANDAĞ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hatay'a 23 Araç ve 1000 Konteyner Hibe - Son Dakika

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