Hatay Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim için Kırıkhan'da 1500 metrekarelik bayrağı boyadı - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim için Kırıkhan'da 1500 metrekarelik bayrağı boyadı

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Hatay Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim için Kırıkhan\'da 1500 metrekarelik bayrağı boyadı
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kırıkhan Topboğazı mevkisinde Türk bayrağı boyama çalışması yaptı. Antakya-İskenderun-Kırıkhan yollarının kesiştiği yamaçtaki 1500 metrekarelik bayrak, 1250 kilogram boya kullanılarak yenilendi.

HATAY Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkisinde Türk bayrağı boyama çalışması gerçekleştirildi.

HBB ekipleri tarafından Antakya-İskenderun-Kırıkhan yollarının kesiştiği stratejik bir noktada yer alan yamacın bin 500 metrekarelik alanında bulunan Türk bayrağı, bin 250 kilogram boya kullanılarak yenilendi. Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla, Türk milletinin bağımsızlığını, milli birlik ile beraberliğini temsil eden Türk bayrağının taşıdığı anlam ve önemi vurgulandı. HBB yetkilileri, Türk bayrağının, milletin ortak değeri ve en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirterek ay yıldızlı bayrağın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yansıttığını ifade etti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hatay Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim için Kırıkhan'da 1500 metrekarelik bayrağı boyadı - Son Dakika
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